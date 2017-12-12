Пропасть, которая отделяет Лукашенко от других президентов

Можете представить, чтобы первая леди Беларуси украшала президентскую резиденцию в Острошицком Городке, а потом проводила экскурсию для журналистов и школьников и приглашала туристов заглянуть на огонек?

Сказка, не правда ли? А ведь именно это сделала Мелания Трамп перед своим первым Рождеством в Белом доме.

Как сообщает Сплетник, первая леди встречала гостей в белоснежном платье от Dior и золотых лодочках, провела тур по дому супруга для журналистов и вместе со школьниками приняла участие в мастер-классе по изготовлению открыток.

Мелания Трамп выразила надежду, что у туристов, которые посетят Белый дом в эти дни, появится праздничное настроение. Ожидается, что на экскурсии по празднично украшенному Белому дому придут более 25 тысяч человек.

Как такое представить в Беларуси? Кто украшает резиденцию Лукашенко? Красавицы из службы эскорта? Разве к дому, где живет президент, подпустят простых белорусов?

Перенесемся из Белого Дома в предрождественский Вильнюс, где в минувшее воскресенье на площади перед президентским дворцом (!) проходила рождественская ярмарка, где торговали представители неправительственных организаций, различных ассоциаций и благотворительных фондов.

По традиции на этой ярмарке появляется президент Литвы Даля Грибаускайте, которая 8 лет назад инициировала ее проведение.

«Наблюдать за тем, как президент проходит по ярмарке, крайне интересно, - пишет журналистка Лариса Шаповалова в группе «Про Вильнюс и не только» в Фейсбуке. - Начинается все с того, что ее появление никак не анонсируется: просто в какой-то момент замечаешь, что возле одной из палаток толпится особенно много покупателей. Потом они перемещаются к следующей палатке - и так по кругу. Подойдя ближе, понимаешь причину ажиотажа. Пока президент общается с представителями организаций, фотографируется со всеми на память, сторонние наблюдатели фиксируют неожиданную встречу телефонами. Кстати, охранники президента, понимая нужды простых смертных, любезно сдвигаются в сторону, чтобы не заслонять экран».

Чтобы сфотографировать президента Литвы, не надо получать аккредитацию или особое разрешение - достаточно просто оказаться в нужное время в нужном месте

Подойти к Дале Грибаускайте мог любой желающий

Это как если бы перед Дворцом Независимости в Минске устроили бы выставку-ярмарку «Млын». Ну и Лукашенко разгуливал бы там без охраны. Вот только найдутся ли желающие сделать с ним селфи?

Два фото. Как Лукашенко из народного президента превратился в президента без народа