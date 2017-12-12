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12.12.2017
Юлия Латынина, Новая газета
«Можете себе представить, чтобы притиснули в темном углу Лермонтова за недостаточно светлый образ кавказца?»

История с избиением студента РАНХиГСа и извинения гендиректора Comedy Club за шутку про ингушей: что вообще происходит?

На 18-летнего студента РАНХиГС Олега Терещенко напали за его высказывания в соцсетях. Олег обсуждал вопрос о том, почему кавказские девушки не встречаются с русскими парнями, — написал, что им запрещают родственники, добавив, что в России запрещено ограничивать личную свободу.

Это высказывание не понравилось бравым джигитам, и они — вшестером — встретили Олега, избили его и заставили извиниться. Когда он извинился, джигитам показалось, что он сделал это недостаточно униженным голосом, и они заставили его извиняться еще раз. Все это — включая часть побоев и часть угроз — они снимали на видео, которое выложили в интернет.

Чтобы все видели, как храбрые горные джигиты вшестером отмутузили неверного русского пса. А что, нельзя?

Как только начался скандал и СК объявил о начале доследственной проверки, храбрые джигиты мигом сменили тон. У них тут же образовался адвокат Мовсар Гатагажев, который заявил, что все шестеро готовы извиниться. Он также представил свою версию инцидента. Она заключалась в том, что избитый вшестером студент Терещенко просто «выставляет себя жертвой давления со стороны кавказцев и мусульман». А сам процесс публичного унижения с побоями и угрозами убийства адвокат описал так: Терещенко просто «призвали к диалогу, а затем повели себя немного некорректно».

Теперь благодаря адвокату Гатагажеву мы знаем, как выглядит процесс «призыва к диалогу».

Не успела случиться история с Терещенко, как подвалила другая: вечером 11 декабря 50 кавказцев начали ломиться в офис телеканала ТНТ. Телеканалу пришлось вызывать ОМОН.

На этот раз причиной негодования гордых джигитов послужила шутка в Comedy Woman об ингушской девушке-эскортнице. Гендиректор Comedy Club Андрей Левин не стал ждать «призыва к диалогу» и поспешил извиниться.

У меня нескромный вопрос.

Давайте перенесемся на полтораста лет назад, когда плененный сын имама Шамиля Джамалудин учился в Кадетском корпусе. Вы можете себе представить, чтобы этот молодой человек, который прекрасно знал французский и немецкий и особенно любил математику, вместе с товарищами по корпусу гулял по русским газетам, бдительно цензурируя их: не допустят ли они какого непочтительного высказывания?

Чтобы они притиснули в темном углу Лермонтова за недостаточно светлый образ кавказца Казбича в «Герое нашего времени»?

Чтобы они ворвались в Мариинку с требованием балеринам прикрыть свои плечи, искушающие гордых мусульманских мужчин?

Ау! Нам говорят, что Россия встала с колен. Что она воюет против исламистов в Сирии. Мы навели шороху в Грузии и на Украине. Мы даже, как говорят, вмешались в выборы в США. Нельзя ли навести порядок где-то поближе к дому?

Мы уже привыкли к систематическому насилию со стороны всяких НОДов и SERBов. Но теперь оказывается, что даже высказывания в соцсетях и шутки на вполне сервильном телевидении становятся предметом — как там сказал адвокат Гатагажев — «призыва к диалогу со стороны кавказцев и мусульман».

Я что-то неправильно понимаю, или это то же самое телевидение, которое рассказывает нам про гнилой Запад, прогнувшийся перед исламскими экстремистами? Которое смакует фейки про берлинскую девочку, изнасилованную мигрантами, и про мигранта, который изнасиловал австрийского мальчика в бассейне, но был отпущен на свободу?

Вам не кажется, что эти люди ведут себя, страшно сказать, — как в завоеванной стране? Как всесильные готы при дворе бессильных римских императоров? Что они не подозревают, что так нельзя?

И с чего им подозревать? Разве это не в Кремле вручали награду экс-начальнику Заура Дадаева в те самые дни, когда Дадаева и его товарищей признали исполнителями убийства Немцова?

Хотите, я вам объясню, почему сын имама Шамиля учил французский и математику, а сыновья нынешних Шамилей вшестером унижают русского студента?

Очень просто.

Во-первых, потому, что цивилизации, чтобы завоевать варваров, надо обладать не просто грубой силой, ей надо обладать техническим, моральным и культурным превосходством. Ей надо иметь возможность сказать: смотрите, как живем мы, со своей наукой и культурой, и как живете вы в средневековой грязи. Современная Россия этого превосходства не имеет. Наоборот, она регулярно восхваляет средневековую грязь как источник духовных скреп и повышенной благодати. А как только страна начинает сползать к средневековью, вы можете быть уверены: на ее территории победит самый концентрированный, самый опасный вариант средневековья.

Во-вторых, на самом деле Кремль давно боится Чечни.

И в-третьих, Кремль сейчас отказался от важного признака цивилизованного государства: от монополии на насилие. Он отдал ее всяким НОДам и SERBам. В ситуации, когда насилие ненаказуемо и уважаемо, глупо думать, что горячая кавказская молодежь не даст всяким нодовцам сто очков вперед.

 
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