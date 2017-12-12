Водителю грузовика, протаранившего людей в Минске, предъявлено обвинение

Следственный комитет предъявил обвинение водителю грузовика, который протаранил толпу людей на проспекте Победителей.

Об этом в прямом эфире программы «Причины и следствие» на «Альфа-радио» заявила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает БЕЛТА.

— Установлено, что 55-летний мужчина, который управлял грузовиком, два года не проходил техосмотр. Кроме того, водитель привлекался к административной ответственности за отсутствие техосмотра в этом году, — рассказала Юлия Гончарова. — Как показала экспертиза, водитель был трезв. Ему предъявлено обвинение по ч.2 ст.317 (нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса. Мужчина заключен под стражу.

Уголовное дело уже передано в производство Главного следственного аппарата.

Трагедия произошла 2 декабря около 16.30: на пешеходном переходе возле ТЦ «Замок» грузовой автомобиль въехал в пешеходов, когда те пересекали проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

Погибла 11-летняя девочка, пострадали еще несколько человек.

После трагедии пешеходный переход закрыли.

«А вводя дорожный налог, вы не догадывались, что неисправные грузовики будут давить детей на переходах?»