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Общество
12.12.2017
Екатерина Пантелеева, TUT.BY
«Это неправильно, что Дед Мороз — женщина»

В саду жалуются на запрет приглашать на утренник актеров.

В редакцию TUT.BY обратилась музыкальный руководитель одного из детских садов Фрунзенского района Минска. В пятницу, говорит собеседница, заведующая предупредила: управление образования запретило нанимать на новогодние утренники актеров. «Мы в шоке, мы уже нашли артиста, — не скрывает специалист. — До праздников осталось полторы недели, где за это время найти нового Деда Мороза?»

Фото Виталий Дернейко

В детском саду Ольга работает уже много лет. До этой зимы, говорит, вопрос с Дедом Морозом всегда получалось решить, но сейчас она с коллегами в замешательстве.

— Новогодние утренники родители обсуждали с воспитателями еще осенью, — говорит Ольга. — На собраниях было решено позвать на роль Деда Мороза актера. Мамы и папы согласились ему заплатить. Мы нашли человека, у которого есть на это лицензия, созвонились, передали сценарии. Теперь придется все отменять.

По словам музыкального руководителя, на прошлой неделе в управлении образования Фрунзенского района было собрание с заведующими.

— Там предупредили: сейчас, чтобы вести утренник, одной лицензии актеру мало. Ему нужно заключить договор с управлением образования, — продолжает собеседница. — Это значит, человеку придется собирать документы, согласовывать. Более того, ему придется платить за аренду зала, где проходит утренник. Но зачем? Это же мы его приглашаем.

Утренники в саду начинаются с 21 декабря, где так быстро найти нового Деда Мороза, Ольга не знает.

— Можно взять воспитателя, но это ведь неправильно, что Дед Мороз — женщина, — не скрывает недовольства музыкальный руководитель. — Сегодня заведующая попросила поспрашивать пап. У нас восемь групп. Для старшей, средней и младшей — свои сценарии. Вряд ли один человек захочет столько всего выучить, а потом найдет время, чтобы отыграть. У меня коллега из садика в Заводском районе сейчас готовит восемь пап!

Пытаясь найти выход из ситуации, Ольга предложила побыть Дедом Морозом электрику.

— Ему как сотруднику сада потом бы начислили премию, — рассказывает Ольга. — Электрик ответил: «Когда вокруг много людей, я волнуюсь и заикаюсь». Да и вряд ли он сыграет так, как сделал бы это актер.

«Мы столкнулись с некачественной услугой, которую предоставляют частники»

В комитете по образованию Мингорисполкома говорят, что никаких запретов на актеров для новогодних утренников нет.

— Но давайте работать по закону, — подчеркивает Надежда Великая, заместитель начальника отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома.

Механизм, как пригласить на праздник Деда Мороза, специалист описывает так. Сначала все обсуждает попечительский совет и заведующая. Если они решают, что хотят позвать актеров, идут в управление образования своего района.

— В управлении родителям предложат обратиться за помощью в центры дополнительного образования, — объясняет Надежда Великая. — Специалисты центров работают с детьми и могут профессионально организовать утренники и спектакли. Они готовят качественные программы, учитывая возраст детей и мнение родителей. Сегодня такие центры есть в каждом районе Минска. Во Фрунзенском их, например, два — «Эврика» и «Зорька».

Но, если родители настроены позвать своего Деда Мороза, это тоже возможно. При этом важно, чтобы у Дедушки было актерское образование.

— Человеку, который хочет провести утренник в саду, нужно предоставить свою программу в управление образования. Если он пришел запустить шарики в небо — это не услуга. Программа должна быть качественной и интересной, — продолжает собеседница. — Если все в порядке, заключается договор аренды — сад это все-таки госучреждение — и вопрос быстро решается.

По словам Надежды Великой, актеров на утренники так приглашают уже не первый год.

— Мы столкнулись с некачественной услугой, которую предоставляют частники, поэтому сейчас уделяем большое внимание программе утренников, — поясняет специалист. — Речь идет о наших детях. А значит, очень важно, кто к ним приходит и как все проводит.

 
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