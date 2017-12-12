.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
У Менску зьявіцца памятная дошка Рыгору Барадуліну
Коля Лукашенко стал лучшим нападающим отборочного турнира «Золотой шайбы». Фотофакт
Водителю грузовика, протаранившего людей в Минске, предъявлено обвинение
«Это неправильно, что Дед Мороз — женщина»
Учителя немецкого уренгойской гимназии предложили уволить после выступления школьника в бундестаге
Лукашенко освободил спортивные школы от уплаты налога на прибыль
«Яндекс» назвал самый популярный запрос в уходящем году – в БЕЛТА он попал под цензуру
Станция диагностики: три из пяти машин приезжают с просроченным техосмотром
«Словосочетание «белорусский биатлонист» звучит так же комично, как «эфиопский лыжник»
Карбалевич: «Трактовать английское право будет самый независимый в мире белорусский суд»
Чтобы выполнить приказ о зарплате 1000 рублей, работников заставляют брать отгулы за свой счет
Сколько доходов «скрывают» владельцы агроусадеб?
Как гомельские таможенники объяснили причину суда над ними
На АНТ расказалі пра Першы Усебеларускі з’езд, але абрэзалі бела-чырвона-белы сцяг
После номера про ингушскую девушку из эскорта ТНТ пришлось вызывать ОМОН для защиты
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Реплика дня: «Даже если угрожать расстрелом на месте, люди не пойдут проходить техосмотр»
Белоруску, переехавшую в Люксембург, впечатлили тамошние цены на продукты
Сколько платят швеям, которые «прилично зарабатывают», по мнению Лукашенко
Беллегпром разродится джинсовой коллекцией. «Levi`s и Wrangler готовят бумаги о банкротстве»
Почему в Беларуси после развала СССР сохранились советские люди
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Беларусь десятилетиями празднует советские праздники без оглядки на «неоднозначность оценок»
Обухович: «Обидно будет, если нашим чинушам удастся столкнуть страну на этот путь»
«Уберите бюрократию, и количество бесполезных походов к врачам снизится в разы»
«Недобрый вечер!»
В клинике, где лечат Лукашенко, одни из самых дешевых — услуги патологоанатомов
Лукашенко встретился с «мамой Коли»? Фотофакт
«А вводя дорожный налог, вы не догадывались, что неисправные грузовики будут давить детей на переходах?»
«На месте русских я бы никаких препонов белорусам не чинил и обиженных лиц не корчил»
Почему в украинской трагикомедии Саакашвили прав, а Порошенко нет
Россию поставили на колени. Подробности и реакция
Растаев: «Действия Саакашвили неразумны и нецелесообразны»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«Мисс Бум-Бум-2017»: 15 тысяч долларов за 100 сантиметров
Как отрезало. Репортаж из-под Житковичей, где ЧП мультирайонного масштаба — треснул мост
Невеселые картинки. 5 фактов про президентскую клинику на фоне других медучреждений
Календарь на 2018-й, который вас точно согреет
Лукашенко раздавал президентам «невиданной красоты» девушек: каждому по одной
Сара едет. В Марокко!
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Спорт
12.12.2017
Салiдарнасць
Лукашенко освободил спортивные школы от уплаты налога на прибыль

Учреждения физической культуры и спорта освобождаются на три года от уплаты налога на прибыль.

Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий Указ №443 Александр Лукашенко подписал 12 декабря.

В соответствии с документом, прибыль от приносящей доходы деятельности, полученная финансируемыми из бюджета организациями физической культуры и спорта, освобождается от налога на прибыль.

Высвобождающиеся средства будут направлены на обеспечение уставной деятельности организаций, что позволит повысить эффективность их работы.

Указанная норма вводится с 1 января 2018 года по 31 декабря 2021-го. На основании анализа эффективности использования высвобождающихся по данной льготе средств будут внесены предложения о целесообразности продления действия этой нормы.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:2)
Главное
Digital Лукашенко: ожидания и реальность
«Можете себе представить, чтобы притиснули в темном углу Лермонтова за недостаточно светлый образ кавказца?»
Собчак побывала в аду
Фотожабы: «Потрясающая новость! Президент бросил своих коров и теперь займется цифровой экономикой!»
Как на самом деле обстоят дела на заводе, который похвалил глава «Беллегпрома»
«Всех колхозников на майнинг, всем дояркам по блокчейну!»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY