Амбиции дня. В чем Беларусь планирует догнать ЕС к 2040 году

12-13 декабря в Минске проходит съезд ученых Беларуси, который станет итоговым мероприятием Года науки. Что в ключевом документе, который вынесен на съезд?

Ожидается, что будет принят проект стратегии «Наука и технологии: 2018-2040». Предполагается, что благодаря реализации стратегии к 2040 году наукоемкость ВВП должна составить 3%, доля прорывных научных исследований и разработок – 30% в общем объеме, доля высокотехнологичных секторов в структуре экономики – 10%. В общем объеме производства промпредприятий 25% будет занимать инновационная продукция.

Чтобы оценить степень амбициозности поставленных задач, обратимся к данным Статистического института ЮНЕСКО (СИЮ).

В свое время Европейский Союз запланировал увеличить общий объем инвестиций в область научных исследований и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) до 3% ВВП к 2020 году.

По данным СИЮ (осень 2016-го), только трем странам ЕС удалось досрочно перевыполнить поставленную цель в 3% – Дании, Финляндии и Швеции. Мировыми лидерами в сфере наукоемкости ВВП являются Южная Корея (4,3%), Израиль (4,1) и Япония (3,6%).

Австрия, Германия и Швейцария находятся примерно на уровне 3%, так же, как и США, расходующие больше, чем любая из этих стран, отметили в СИЮ.

По данным за 2015 год, показатель инвестирования в НИОКР в Беларуси составил всего 0,5% от ВВП. Отметим, что с 2000 по 2013 годы этот показатель составлял 0,7%.

Бывшего президента Академии наук и экс-главу Совета Республики Александра Войтовича на съезд не пригласили. Но вот что он сказал «Радыё Свабода» о документе:

– Там нет никакой стратегии, там общие слова. Должен быть план конкретных действий, который выполняется, который со временем меняется, потому что постоянно возникают новые явления, которые заставляют корректировать план. А все эти стратегии и тактики, приуроченные к съездам – общие фразы, ничем не подкрепленные. Меня очень расстраивают сроки – аж до 2040 года! Как можно предусмотреть, что будет в науке через 23 года?