Фотожабы: «Потрясающая новость! Президент бросил своих коров и теперь займется цифровой экономикой!»

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«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
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