«Яндекс» назвал самый популярный запрос в уходящем году – в БЕЛТА он попал под цензуру
«Яндекс» назвал самым популярным запросом белорусов в уходящем году День Воли.
Аналитики российского поисковика составили рейтинг: на первом месте в 2017-м оказался запрос «День Воли».
Полностью пятерка самых популярных событий выглядит так:
1. День Воли в Минске
2. Поиски мальчика в Беловежской пуще
3. Славянский базар в Витебске
4. Повышение бюджета прожиточного минимума
5. День города Минска.
Любопытно, что государственное информагентство БЕЛТА первое место в топе поисковика «не заметило». «Спиннер, биткоин и «Игра престолов» — что интересовало белорусов в 2017 году», следует из заголовка агентства.
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