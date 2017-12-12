«Яндекс» назвал самый популярный запрос в уходящем году – в БЕЛТА он попал под цензуру

«Яндекс» назвал самым популярным запросом белорусов в уходящем году День Воли.

Аналитики российского поисковика составили рейтинг: на первом месте в 2017-м оказался запрос «День Воли».

Полностью пятерка самых популярных событий выглядит так:

1. День Воли в Минске

2. Поиски мальчика в Беловежской пуще

3. Славянский базар в Витебске

4. Повышение бюджета прожиточного минимума

5. День города Минска.

Любопытно, что государственное информагентство БЕЛТА первое место в топе поисковика «не заметило». «Спиннер, биткоин и «Игра престолов» — что интересовало белорусов в 2017 году», следует из заголовка агентства.