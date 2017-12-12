Станция диагностики: три из пяти машин приезжают с просроченным техосмотром

«Людей на техосмотре стало меньше из-за дорожного сбора», — сразу говорит начальник станции диагностики на столичной улице Ванеева Виталий Красовский.

На станцию ​​сразу въезжают две машины. Обе — собственность государственных учреждений: охраны природы и коммунальщиков.

– 20% с первого раза не проходят. Даже старая машина — не показатель. Старые люди следят за машинами. Многие приезжают, потому что без техосмотра не пускают за границу, — рассказывает Виталий Красовский.

Вместе смотрим статистику по станции диагностики за несколько лет. 2013 год, в ноябре на осмотр приехало 389 машин, в этом году — только 249.

– В 2014 году у нас был рост, а уже в 2016-м году было минус 10%, а в этом году приблизительно будет уже минус 18%, — говорит Виталий Красовский.

Пока разговариваем, на техосмотр приезжает Skoda 2004 года. Без техосмотра ездит полгода. Водитель со злостью отвечает, что проходит техосмотр постоянно.

– Человек видит, когда у него лампочка в машине не горит. А вот проблемы с тормозами и рулевым водителю увидеть трудно. А ведь это всё влияет во время движения. Те же неисправные тормоза в такую ​​погоду могут дорого стоить, или ручник, — продолжает Виталий Красовский. Основные проблемы, которые всплывают во время техосмотра, — неисправность тормозов и трансмиссии.

Следующий клиент пригоняет Citroёn 2010 года.

– Что-то на неделю затянул сейчас. Для себя нужно проходить, это же вопрос безопасности. А людей меньше стало из-за дорожного налога. Потому что вместе с техосмотром это выходит в нормальную сумму. А за машину я не волнуюсь, она новая, — высказывается хозяин Citroёn Алексей.

Проверить машину приезжает таксист. Машина новая, 2014 года, поэтому проблем не возникает. Но... техосмотр просрочен на 3 месяца. Получается, с 5 машин, которые приехали на станцию ​​за 1,5 часа, у трёх техосмотр пройден невовремя.

Всего за день приезжают 15 водителей. А раньше в декабре их было вдвое больше, вспоминает Виталий Красовский. Техосмотр не прошли двое из 15-ти. Один из них прошёл уже после обеда, съездил на сервис.

Смотрим, сколько машин с просроченным техосмотром ездит по центру Минска. На улице Карла Маркса от Комсомольской до Володарского 40 припаркованных машин только с одной стороны. Из них у десяти на лобовом стекле прикреплена наклейка о своевременном техосмотре. Но наличие наклейки об прохождении техосмотра на лобовом стекле машины — не обязательное условие. Теоретически, водитель может во время его проходить, но просто не клеить такую наклейку.

Реплика дня: «Даже если угрожать расстрелом на месте, люди не пойдут проходить техосмотр»