Мужчина, жена которого увлеклась продажей косметики: «Сетевой маркетинг разрушает наш брак»

У жителя Барановичей Вячеслава (имя изменено) есть жена и двое детей. Но в последнее время его брак «трещит по швам».

Причина, по мнению мужчины, заключается в том, что супруга увлеклась распространением косметической продукции. Она ушла с работы, потеряла друзей, потому что пыталась им «втюхать косметику». Горожанин не знает, как вернуть супругу «в реальность». Что толкает людей в сетевой маркетинг, можно ли разбогатеть в этом бизнесе и что делать Вячеславу, узнала Intex-press.

Фото: prime-magic.ru

«Думал, что семью могут разрушить алкоголь, игровая зависимость или измены»

В браке мы с женой 12 лет. Все было хорошо. Я занимался бизнесом, жена работала в сфере торговли. Проблем с деньгами у нас не было.

Раньше я думал, что семью могут разрушить алкоголь, игровая зависимость или измены. Сейчас понимаю: существует еще одна проблема, которая на первый взгляд кажется смешной, но тоже может навредить браку – сетевой маркетинг.

Около трех лет назад жена увлеклась распространением косметики. Я думал, что это безобидное занятие и сначала даже внимания не обращал на каталоги, крема, маски, которые она приносила домой. Думал, позанимается и бросит. А надо было уже тогда остановить ее.

Жена говорила о «статусе», который позволил бы ей покупать косметику со скидкой. А для этого надо выполнять план – покупать продукцию на определенную сумму. Не знаю, получала ли она какие-то статусы, но планы на покупку постоянно увеличивались, и жизнь жены стала превращаться в какое-то бешеное соревнование.

Мало того, что определенный объем продукции надо было купить. Эту продукцию надо было продать. А с этим были сложности. Наша квартира превратилась в склад: тюбиков и баночек хватило бы, наверное, лет на 15.

В компании, куда ходила жена, внушали, что все сотрудники фирмы станут богаты и через какое-то время смогут вообще ничего не делать, а только получать прибыль от дивидендов. Я убеждал жену, что в таких финансовых пирамидах зарабатывают только те, кто у самой верхушки. Но она меня не слушала.

«Ее заботило одно – найти как можно больше клиентов»

Примерно через год от жены стали отворачиваться друзья. Ну кто выдержит, когда любая встреча и разговор сводятся к одному – к втюхиванию косметики? Но жену это не пугало, она словно потеряла интерес к родным, близким, друзьям. Ее заботило только одно – найти как можно больше клиентов. Потом она уволилась с работы. Мне она говорила, что косметикой занимается официально. Я верил, пока не пришло извещение об уплате налога на тунеядство.

Через какое-то время супруга сняла офис и целыми днями пропадала там. Вы бы слышали, с каким восхищением она рассказывала о мастер-классах, встречах, как гордилась коллегами, верила в светлое завтра. Денег бизнес супруги не приносил. Все то, что она зарабатывала, шло на покупку косметики. Однажды я получил смс из банка: просили погасить проценты по кредитной карте. Подумал, что это ошибка, ведь кредитку я даже не распечатывал. Но ее взяла жена: ей срочно нужны были деньги на заказ.

Мы отдалялись друг от друга. Перестали ходить в кино, встречаться с друзьями. Даже вечерами жена была не со мной и детьми, а в своем бизнесе. То по телефону созванивается, то в соцсетях списывается. Она забросила домашнюю работу. Мы стали питаться пиццами, бургерами. У нее не было времени даже купить эти фаст-фуды – жена заказывала их на дом.

«Я даже думал к бабке какой сходить»

Обстановка становилась все более нервозной. Супруга все больше погружалась в свой бизнес. Я понял, что сетевой маркетинг разрушает наш брак. Пытался поговорить с женой – игнорировала.

Пытался убедить ее в утопичности такого бизнеса, предлагал вместе обратиться к психологу – безрезультатно. Я даже думал к бабке какой сходить… Копался в интернете: читал статьи о сетевом маркетинге, общался на форумах. Пришел к выводу, что увлечение моей жены – настоящая секта.

Полгода назад решил сделать перерыв в отношениях, потому что жить так больше не мог. Я был уверен, что справлюсь, но сил больше нет. Не знаю, как вернуть жену в реальность. Надеялся, что после моего отъезда жена возьмется за ум, но она даже звонит мне редко. Я уже не знаю, передышка это в наших отношениях или финиш.

Кристина, в сетевом маркетинге почти 20 лет:

– Сетевой маркетинг – не секта и не финансовая пирамида. Человек не платит деньги за воздух, он получает товар. Это легальный бизнес. Покупаешь продукцию, продаешь ее – получаешь прибыль. Если хочешь увеличить прибыль, надо увеличить и продажи. Чем больше у тебя товарооборот, тем выше уровень, статус, а значит, и большие скидки на продукцию. Идти в сетевой маркетинг никто никого не заставляет.

Да, это тяжелый труд. Надо звонить, рекламировать продукцию в соцсетях, проводить вебинары. Около 85% людей не справляются. Иногда надо сутками работать, чтобы получить прибыль.

Лично я пришла в сетевой маркетинг ради денег. Сейчас мой уровень – директор. Не могу сказать, что я сказочно богата, но на хорошую машину и гараж я смогла заработать. Моей прибыли хватает и на то, чтобы обеспечить себя и своих детей.

Татьяна Можейко, психолог:

– Сетевой маркетинг – это обычные продажи, которые построены на человеческом общении. Успеха в сетевом маркетинге обычно добиваются люди, принадлежащие к архитипу «охотники» – сильные личности, у которых есть определенный план, и они его выполняют. Но таких людей мало – около 5%.

Чаще всего в сетевой маркетинг приходят люди архитипа «дети», которые ищут здесь общения, признания. Им нравится, что их хвалят, они чувствуют себя важными, нужными, причастными к чему-то большому. Как правило, в обычной жизни, в семье им этого не хватает. Видимо, именно это и подтолкнуло жену Вячеслава в этот бизнес. Скорее всего, супруге не хватало признания, чувства команды в семье. Не было бы маркетинга, было бы что-то другое. Вячеславу стоит не уходить, делая в отношениях перерыв, а налаживать коммуникации с супругой, разбираться в семейных проблемах.