Карбалевич: «Трактовать английское право будет самый независимый в мире белорусский суд»
Валерий Карбалевич прокомментировал на «Радыё Свабода» перспективы создания ИТ-страны.
– Проблема в том, что Лукашенко готов на создание либеральных условий только в одном секторе экономики, точнее даже, в одном месте – в Парке высоких технологий. И то при условии сохранения той роли государства. Такая условная «шарашка», с поправкой на эпоху.
Много говорится о разрешении применять в ИТ-бизнесе элементы «английского права». Это хорошо, но не забывайте, что в случае чего трактовать английское право будет самый независимый в мире белорусский суд. Если что, то пригласит в качестве свидетелей омоновцев.
Поэтому Сингапур из Беларуси вряд ли выйдет.
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