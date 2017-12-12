Карбалевич: «Трактовать английское право будет самый независимый в мире белорусский суд»

– Проблема в том, что Лукашенко готов на создание либеральных условий только в одном секторе экономики, точнее даже, в одном месте – в Парке высоких технологий. И то при условии сохранения той роли государства. Такая условная «шарашка», с поправкой на эпоху.

Много говорится о разрешении применять в ИТ-бизнесе элементы «английского права». Это хорошо, но не забывайте, что в случае чего трактовать английское право будет самый независимый в мире белорусский суд. Если что, то пригласит в качестве свидетелей омоновцев.

Поэтому Сингапур из Беларуси вряд ли выйдет.