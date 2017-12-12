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Экономика
12.12.2017
Наша Ніва
Чтобы выполнить приказ о зарплате 1000 рублей, работников заставляют брать отгулы за свой счет

 «Наша Ніва» получила такое письмо из Бобруйска.

«По поводу последних событий по достижении среднемесячной зарплаты в 1000 рублей в декабре. Хочется рассказать, как решают руководители предприятия ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» этот вопрос.

На предприятии идет устный приказ со стороны непосредственных руководителей о необходимости написать приказ на отгул на 8—10 дней за свой счет. При этом рабочие обязаны оставаться на своих рабочих местах и работать как ни в чем не бывало. Составляются графики, кто должен «уйти в отгул» в какой день, чтобы потом не возникло путаницы.

Недовольным и тем, кто отказывается писать заявления, предлагают сразу пройти к директору для решения вопросов.

При этом обещают, что зарплата за декабрь останется на прежнем уровне. Т.е. по документам человек за месяц отработал из двадцати рабочих дней только 10, но зарплату он получил как и прежде, за целый месяц. Соответственно, потом среднюю зарплату посчитают, исходя уже из полных рабочих дней в месяц. И она уже будет превышать обещанные 1000 рублей, но, к сожалению, только на бумаге».

От редактора

Аналогичную информацию мы получили от сотрудников Белорусской железной дороги из Гомельской области. Состояние их предприятия также не позволяет достичь реальной зарплаты 1000 рублей, поэтому и у них работников заставляют писать заявления об отпуске «за свой счет» на часть месяца, чтобы дотянуть декларируемую зарплату до предписанного свыше уровня. И люди пишут такие заявления, потому что боятся увольнения.

«Наша Ніва» в течение трех дней пыталась связаться с руководством «Бобруйскагромаша», но нам каждый раз говорили, что директора и его заместителя по экономическим вопросам нет на рабочем месте.

В Гродно от предприятий требуют отчитаться, как они будут доводить зарплату до 1067 рублей

 

 
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