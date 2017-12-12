Digital Лукашенко: ожидания и реальность

Зацепило! Говоря о цифровой реальности, глава государства продолжает мыслить категориями прошлого столетия.

Еще в понедельник Александр Лукашенко говорил о необходимости «принять новую, как ее называют, цифровую реальность». Чем сорвал тройное «ура» из уст исполнительного директора VP Capital Виктора Прокопени.

Но уже во вторник, принимая премьер-министра Молдовы Павла Филипа, глава государства заявил о готовности восстановить с Кишиневом уровень сотрудничества… времен Советского Союза.

— Слава богу, что в наших отношениях с Молдовой абсолютно отсутствует субъективный фактор. Есть здравый смысл. Если нужно, мы готовы восстановить тот уровень экономических отношений, который был во времена Советского Союза. Потому что ничего другого нам восстанавливать не надо, — подчеркнул Лукашенко.

К этому заявлению, адресованному молдавскому премьеру, стоит прислушаться и белорусам. В первую очередь тем, кто питает особые надежды на «цифровой» декрет. На словах глава государства может и демонстрирует готовность «максимально использовать все возможности цифровой реальности», но на деле он продолжает жить в реалиях прошлого столетия («Я тебе трактор, ты мне виноград и кукурузу»).

«Всех колхозников на майнинг, всем дояркам по блокчейну!»