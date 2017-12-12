Сколько доходов «скрывают» владельцы агроусадеб?

Одни называют их катализатором развития сельской местности, другие — нахлебниками, которые сидят на шее у государства и не хотят платить налоги.

О «хилтонах» в белорусской деревне, «барышах» владельцев агроусадеб и обвинениях в «неуплате налогов» говорили эксперты на конференции «Агроэкотуризм в Беларуси: тренды и перспективы».

Цена чека

Доходы в сфере агроэкотуризма снижаются, констатирует доцент кафедры экономики и управления туристической индустрией Белорусского государственного экономического университета Александр Тарасенок.

Если в 2014 году сектор получил выручку 10 млн долларов, то в 2016 – порядка 7 млн долларов. Снижается и доходность одной единицы обслуживания: в 2014 году в среднем гость оставлял в агроусадьбе 32 доллара, а в 2016-м – всего 25 долларов. И это на фоне того, что идет нарастание конкуренции, подчеркивает эксперт.

По его подсчетам, в среднем выручка хозяйств, занимающихся агроэкотуризмом, за последнее время упала с 5 тысяч до 3 тысяч долларов.

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