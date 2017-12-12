Как гомельские таможенники объяснили причину суда над ними

Объяснение прозвучало на пятом месяце суда, где рассматривается уголовное дело о взятках на белорусско-российской границе, пишут naviny.by.

Всего обвиняются 18 человек — два отдела Гомельской таможни почти в полном составе.

Бывший заместитель начальника оперативно-розыскного отдела таможни Вячеслав Якушев заявил на суде:

– Показать хотели, что гомельские сотрудники КГБ работают не хуже минских. Там было дело ошмянских таможенников, где проходило более 50 человек, ну пусть в Гомеле будет ну что там десять человек, давай двадцать… Брали всех подряд, кололи, ломали, кто не сломался — на него другой дал показания, поэтому все здесь.

Последний приговор по делу Ошмянской таможни: «Я свое отплакал»