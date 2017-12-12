«Всех колхозников на майнинг, всем дояркам по блокчейну!»

«Салідарнасць» собрала реакцию лидеров мнений на «цифровое» совещание у главы государства.

В понедельник Александр Лукашенко провел совещание по проекту декрета «О развитии цифровой экономики». На мероприятии глава государства сказал о необходимости скорейшего принятия и использования новой цифровой реальности. А также метафорично сравнил Беларусь со спокойной гаванью, предложив пользоваться ей, но и о стране не забывать.

«Цифровое» совещание у главы государства стало одной из самых обсуждаемых событий понедельника в Байнете. «Салідарнасць» собрала реакцию лидеров мнений — политиков, журналистов, экономистов.

Serge Chaly

««Я буду гарантировать вам стабильность, невмешательство». Слова настоящего губернатора тортуги.»

Анатоль Лябедзька

«Лукашэнка спрабаваў сябе ў розных вобразах... Сталiна, Андропава, калектыўнага Палiтбюро. Падаецца, зараз прымярае лекалы Пiначэта.»

Viktar Malishevsky

«Только два человека сегодня присутствовали и на IT-совещании, и на совещании по безопасности президента – Виктор тоже Лукашенко и Александр Лукашенко. Это всё, что нужно знать об IT-безопасности.»