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Общество
12.12.2017
Новый глава Службы безопасности Лукашенко учился в ПТУ

Лидер предпринимателей Анатолий Шумченко рассказал в Facebook о старом друге.

– Службу охраны президента отныне будет возглавлять Дмитрий Шахраев. Эту новость прочел сегодня и понял, как жизнь может быть непредсказуемой.

С Димой мы вместе учились в ПТУ торговли 222 в 1992-93 году. Тогда в период острого дефицита это было актуально. И он, и я получили профессию продавца продовольственных товаров.

Конечно, это было замечательное время. Нас в группе было только четыре пацана, остальные девчонки. Мы держались вместе, вместе ездили на картошку, вместе играли в баскетбол на турнирах от ПТУ, вместе держались в учебе. Дима всегда был надежным и простым парнем. У меня только тёплые воспоминания о нем.

Он знает, чем я занимаюсь. Мы оказались по разные стороны жизни: он охраняет эту власть, я с ней борюсь и хочу перемен. Но уверен, что по-человечески мы такие же пацаны из 90-х и по-человечески всегда будем на высоте, даже если окажемся в сложной ситуации.

В комментарии «Нашай Ніве» Анатолий Шумченко добавил:

– Почему мы пошли учиться в ПТУ торговли? Развал СССР, карточная система. Мясник на этом фоне смотрелся очень блатной профессией. По крайней мере, всегда при мясе. Никакой политикой мы тогда не интересовались, были другие вопросы. Сегодня весело вспоминать те времена, как мы проходили практику в магазине в Серебрянке. Я стоял за прилавком, Дима разделывал мясо.

 
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