До $ 3 миллионов: cамые дорогие квартиры Минска в 2017 году

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Новые подробности о побеге шести воспитанников могилевского спецучилища
Карбалевич: «Трактовать английское право будет самый независимый в мире белорусский суд»
Чтобы выполнить приказ о зарплате 1000 рублей, работников заставляют брать отгулы за свой счет
Сколько доходов «скрывают» владельцы агроусадеб?
Как гомельские таможенники объяснили причину суда над ними
Крывавая дата для чачэнскага народу: амаль чвэрць стагоддзя косткай у горле
На АНТ расказалі пра Першы Усебеларускі з’езд, але абрэзалі бела-чырвона-белы сцяг
После номера про ингушскую девушку из эскорта ТНТ пришлось вызывать ОМОН для защиты
Минск не хочет в ЕС, ему бы «деполитизированного прагматизма»
Пассажир Uber пострадал в аварии в Минске
Суд отказался арестовывать Саакашвили
В Крыму идет охота на честных чиновников и силовиков
Минюст лишил лицензии агентство недвижимости «Твоя квартира»
В Петербурге три неонациста били людей в метро с криками «Вагон для белых!»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Реплика дня: «Даже если угрожать расстрелом на месте, люди не пойдут проходить техосмотр»
Белоруску, переехавшую в Люксембург, впечатлили тамошние цены на продукты
Сколько платят швеям, которые «прилично зарабатывают», по мнению Лукашенко
Беллегпром разродится джинсовой коллекцией. «Levi`s и Wrangler готовят бумаги о банкротстве»
Почему в Беларуси после развала СССР сохранились советские люди
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Давыдов: «Осветление ауры не гарантирует повышения зарплаты»
Обухович: «Обидно будет, если нашим чинушам удастся столкнуть страну на этот путь»
«Уберите бюрократию, и количество бесполезных походов к врачам снизится в разы»
«Недобрый вечер!»
В клинике, где лечат Лукашенко, одни из самых дешевых — услуги патологоанатомов
Лукашенко встретился с «мамой Коли»? Фотофакт
«А вводя дорожный налог, вы не догадывались, что неисправные грузовики будут давить детей на переходах?»
«На месте русских я бы никаких препонов белорусам не чинил и обиженных лиц не корчил»
Почему в украинской трагикомедии Саакашвили прав, а Порошенко нет
Россию поставили на колени. Подробности и реакция
«В Украине закуривают в государственном масштабе»
Растаев: «Действия Саакашвили неразумны и нецелесообразны»
Последнее слово Улюкаева: «Простите меня, люди. Я виноват перед вами»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«Мисс Бум-Бум-2017»: 15 тысяч долларов за 100 сантиметров
Как отрезало. Репортаж из-под Житковичей, где ЧП мультирайонного масштаба — треснул мост
Невеселые картинки. 5 фактов про президентскую клинику на фоне других медучреждений
Календарь на 2018-й, который вас точно согреет
Лукашенко раздавал президентам «невиданной красоты» девушек: каждому по одной
Сара едет. В Марокко!
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
12.12.2017
REALTY.TUT.BY
До $ 3 миллионов: cамые дорогие квартиры Минска в 2017 году

В уходящем году рынок элитной недвижимости запомнится оптимистичными ценами на элитные столичные метры, максимальная цена на которые достигала 13 тысяч долларов.

REALTY.TUT.BY выбрал топ самых дорогих квартир, которые продавали в этом году в столице.

1. Пентхаус с видом на экс-Кемпински

Пентхаус в элитной новостройке на улице Румянцева, 7 — самое дорогое предложение года на столичном рынке недвижимости. Жилье продавали за три миллиона долларов, по 13 513 долларов за квадратный метр. По мнению экспертов, цена себя полностью оправдывает за счет уникального месторасположения, а также уровня жилья. Такие объекты риелторы называют штучными.

Фото: realt.by

— Второй такой квартиры в Минске не найти, этим она и уникальна, — рассказывала в интервью REALTY.TUT.BY заместитель директора агентства недвижимости «Сильван» Валерия Хованская. — И цена на нее будет соответствующей.

2. «Двушка» в Троицком предместье

Двухкомнатная квартира в шестиквартирном доме 1900 года постройки предлагается за 606 тысяч долларов, по 10 тысяч долларов за «квадрат». Это Троицкое предместье, улица Старовиленская, 8.

Интерьеры квартиры в объявлении не представлены, акцент сделан на том, что ее можно вывести в нежилой фонд.

3. Четырехкомнатная на Москвина

Квартира расположена в ЖК «Залаты маёнтак». Площадь жилья — 187 квадратных метров, цена за «квадрат» — 7223 доллара. Итоговая стоимость этой четырехкомнатной квартиры — 1,35 миллиона долларов.

«Очень высокое качество отделки, абсолютно все от лучших ведущих мировых производителей. В квартире также есть постирочная, две гардеробных, две ванных комнаты», — говорится в объявлении.

В стоимость входит и гараж на две машины.

4. «Трешка» в доме «У Троицкого»

Трехкомнатную квартиру в «Доме Чижа» предлагают за 760 тысяч долларов, по 5601 за квадратный метр. Жилье площадью 136 квадратных метров, с панорамным видом на Свислочь. Квартира продается с мебелью.

5. «Однушка» за полмиллиона долларов

Потрясла ценой и однокомнатная квартира в доме «У Троицкого» на 22-м этаже. Ее выставили на продажу за 500 тысяч долларов. Правда, если сумму поделить на площадь квартиры, то получается всего по 1635 долларов за квадратный метр — квартира без отделки и перегородок площадью 300 квадратных метров.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:4)
Главное
Реплика дня: «Даже если угрожать расстрелом на месте, люди не пойдут проходить техосмотр»
Как на самом деле обстоят дела на заводе, который похвалил глава «Беллегпрома»
«Показной лоск в нищей стране нельзя удерживать, штрафуя нищих»
Собчак побывала в аду
Новый глава Службы безопасности Лукашенко учился в ПТУ
«Всех колхозников на майнинг, всем дояркам по блокчейну!»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY