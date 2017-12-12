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12.12.2017
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После номера про ингушскую девушку из эскорта ТНТ пришлось вызывать ОМОН для защиты

Номер про службу эскорта вышел в программе Comedy Woman на канале ТНТ 8 декабря. По сюжету номера хозяйка эскорт-агентства отчитывает свою подчиненную — девушку из Ингушетии.

Ингушская община Москвы расценила номер как оскорбление. В соцсетях начали писать про «посягательство на честь и достоинство» ингушских женщин и высказывать угрозы в адрес авторов передачи. О своем «недовольстве и возмущении» заявило постоянное представительство Ингушетии в Москве.

Компании Comedy Club Production, которая выпускает Comedy Woman, пришлось приносить извинения. Она распространила заявление, в котором говорится, что номер «был создан исключительно ради юмора и без подтекста на национальную дискриминацию».

11 декабря генеральный директор компании Андрей Левин приехал в постпредство Ингушетии, назвал номер «исключительной случайностью» и «недоработкой на выпуске эфира», выразил готовность «загладить свою ошибку» и пообещал «очень сильно постараться, чтобы этого не повторилось». Левин заверил, что создатели Comedy Woman не хотели никого оскорбить.

С извинениями также выступила Екатерина Скулкина, сыгравшая в номере хозяйку эскорт-агентства. «Я, к сожалению, не увидела в тексте сценки тот смысл, который так затронул сердца многих людей. Лично я с огромным уважением отношусь к людям любой национальности. Вся эта ситуация стала хорошим жизненным опытом. Видео номера, которое стало „яблоком раздора“, было удалено из всех интернет-ресурсов. Если оно и будет распространяться, то только со стороны недоброжелателей», — заявила Скулкина.

Постпред Ингушетии в Москве Алихан Цечоев на встрече с Левиным сообщил, что про номер в Comedy Woman доложили главе республики Юнус-Беку Евкурову. «Для кавказского народа честь женщины — очень щепетильный вопрос», — пояснил Цечоев. При этом он призвал членов ингушской общины Москвы воздержаться от угроз и «незаконных акций» против создателей передачи.

Вечером 11 декабря ТНТ сообщил о попытке нападения на свой офис. В него якобы собирались ворваться «50 человек кавказской национальности». На телеканал вызвали ОМОН: судя по фотографиям, опубликованным на сайте ТНТ, приехали два полицейских автобуса.

 
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