Минск не хочет в ЕС, ему бы «деполитизированного прагматизма»

Три дня в Минске около 80 экспертов, дипломатов и чиновников рефлексировали на тему Евросоюза и «Восточного партнерства».

Фото: Reuters

Официальный Минск тоже представил свое видение дальнейшего развития проекта.

— Беларусь не планирует стать членом Евросоюза, но это наш второй после России торговый партнер, соответственно, мы напрямую заинтересованы в развитии «Восточного партнерства», проект должен быть прагматичным и конкретным для всех заинтересованных сторон, — заявил замминистра иностранных дел Олег Кравченко, открывая второй день рефлективного форума.

Кравченко подчеркнул, что «Восточное партнерство» — это не улица с односторонним движением, и заверил, что прагматизм Беларуси вовсе не в том, что страна собирается «выжимать ресурсы из ЕС в это сложное время — нашу позицию нельзя так рассматривать».

Продолжение материала читайте здесь.