7 вещей, которые женщинам нравятся, хотя они говорят, что нет

Мужчинам на заметку.

1. Деньги

Деньги — это энергия, при помощи которой можно управлять действительностью, меняя ее как по волшебству. Только что были сандалики из непушного зверя дерматина, а теперь — лабутены. Только что вместо кучера была крыса, слушавшая радио «Шансон», а теперь тыква превратилась в симпатичную машинку, про которую поет завистливые песни певец Слепаков.

Женщины любят волшебников. (И да, не надо бояться, что она любит не тебя, а твои деньги. Она просто воспринимает их как твою сверхспособность.) А так-то, конечно, деньги в отношениях сами по себе ее совершенно не интересуют. Она же приличная девушка!

2. Когда на нее оглядываются на улице

Конечно, все зависит от настроения, погоды, от того, кто оглядывался, как именно оглядывался и насколько большие и противные у него усы. Но если тебе хочется увидеть по-настоящему недовольную красавицу, тебе придется подождать того дня, когда она, нарядная и уверенная, пройдет по улице, а все встречные мужчины будут смот­реть на нее как на пустое место.

3. Драки в ее честь

Потом она расскажет тебе, какой ты был дурак, что споры нужно решать не словами, а кула... то есть наоборот, и что это было ужасно, опасно и отвратительно. Если бои начнутся слишком быстро после вашего знакомства или будут случаться слишком часто, она, возможно, уйдет от тебя, потому что женщины, особенно умные, побаиваются агрессивных и скандальных типов.

Но в момент самой драки минутка дремучего, первобытного, адреналинового восторга с ней неизбежно случится. И ближайшие лет пятьдесят она будет с приятностью вспоминать в беседах с подругами, как этот сумасшедший сломал из-за нее нос другому сумасшедшему.

4. Мужская красота

Кажется, с появлением Интернета миф о том, что в женской любви глаза не участвуют, должен был сойти на нет: уж слишком много развелось сайтов, где дамы бесконечно обсуждают, у кого глазки голубее и волосики кудрявее — у Саймона Бейкера или у Ивана Реона. Тем не менее до сих пор полно граждан, искренне полагающих, что женщинам безразлично, какой формы нос растет на лице их избранника.

Единственное, что оправдывает такое заблуждение, — это то, что женщины эволюционно ориентированы на сохранение генетического разнообразия в популяции, поэтому их стандарты привлекательности куда демократичнее, чем у мужчин. То есть даже весьма некрасивой женщине легко привлечь мужчину для случайного секса, но формально некрасивому мужчине проще показаться привлекательным в глазах какого-то процента женщин.

5. Большой пенис

Это еще один деликатный момент. Да, женщине может быть практически все равно, какого размера пенис у ее возлюбленного. Она может получить большое удовольствие от секса с самым скромным в данном плане джентльменом, если оный джентльмен умеет правильно этой своей скромностью орудовать.

Но сам по себе большой пенис — вещь, пользующаяся почтением в женских кругах. О нем говорят, уважительно понизив голос. Он интригует девичье воображение. И да, она не будет против, если твой пенис будет превышать среднестатистические нормы, поверь.

6. Быстрый секс

Согласно учебнику «Сексопатология» под редакцией С. Васильченко средняя продолжительность полового акта у человека составляет 2 минуты 2 секунды. Так что можно утверждать: в основном человечество занимается очень быстрым сексом. Это физиологическая норма.

И хотя, конечно, для серьезно обустроенной романтической ночи такая спешка ни к чему, в целом хорошо возбужденная девушка вполне способна получить удовольствие и от весьма краткого процесса. Хотя, если все ваши половые акты будут укладываться в данную физиологическую норму, есть риск, что вскоре твоей физиологической нормой станет строгое вынужденное воздержание. Но иногда быстрый секс бывает именно тем, чего от тебя ждут. Особенно уместна подобная краткость будет при спонтанном сексе не в самом удобном для этого месте.

7. Когда ты делаешь что-то лучше ее

Выиграть у нее в шахматы, показать ей, как режут лук настоящие мастера (без слез и прозрачными ломтиками), переписать человеческим языком корявое резюме — не бойся демонстрировать, что ты умнее, сильнее, быстрее и во всех отношениях круче ее. (Только не вздумай произнести при ней эту фразу вслух, если дорожишь разными выступающими деталями своего тела.) Женщины не такие, как мы.

Мы остро ощущаем свои поражения, особенно если нас превосходит наша собственная женщина. Она, конечно, тоже может временно рассвирепеть и надуться. Но по-настоящему переживать из-за того, что ее партнер — победитель и чемпион, она не сумеет: биологические программы не позволят. Ведь эти биологические программы миллионы лет обучали девочек выбирать себе чемпионов в напарники по продолжению рода.

Чем современные мужчины лучше советских