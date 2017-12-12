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Комментарии
12.12.2017
Салiдарнасць
Собчак побывала в аду

Потенциальная претендентка на пост президента России поделилась, как сходила на съемки программы Первого канала. 

– Сегодня мне повезло – я побывала в аду, – пишет Ксения Собчак у себя в Instagram. – Согласитесь, не каждому везет узнать: есть ли жизнь после жизни. Теперь я точно знаю – есть. И называется она «программа «Время покажет» на Первом канале. Я, конечно, понимала, что там происходят какие-то удивительные вещи, видела и ведро говна, его ведущий вносил в студию, но не думала, что говном обольют меня. Спасибо. Это важный и ценный урок.

Теперь я точно знаю, как за короткое время вы превратили самый образованный народ Европы в одураченные толпы. Как умные, добрые, отзывчивые люди из-за вас стали озлобленной армией гопников, мечтающих о смерти своего соседа, друга, брата. Я видела это своими глазами, и теперь я точно знаю, что все это не по-настоящему. Это морок, пена. Это даже не нужно лечить, нужно просто завинтить вентиль вашего говнопровода. И люди на следующий же день очнутся, как после страшного сна, с ужасом и страхом спрашивая: с нами ли все это было?

Я никогда не думала, что врать можно так откровенно, так бесстыдно. Что легко в эфире можно выдавать записанные своими же редакторами в собственной же аппаратной тексты за звонки телезрителей. Что можно с оскорбленным лицом кричать на всю страну, что на территории Украины никогда не было ядерного оружия, что у нас с Украиной не было договора о дружбе и сотрудничестве, что пенсия в России не 7600, а целых 11300.

Ну это ладно. К такому я – пожалуй – была готова. Но к тому, что мои собственные слова, которые можно прочесть вот прямо сейчас в открытом доступе будут не просто перевраны или вырваны из контекста, а вообще мне припишут слова, которые я не говорила!

Посмотрите, как ведущий, который, ухмыляясь, говорил, что страна хочет знать именно его мнение заканчиваете передачу. Моей цитатой. Где я говорю, что «мой бренд эта такая гигантская махина с непробиваемой броней из пафоса и цинизма, внутри которой сидит маленькая девочка и нажимает на рычаги».

После серии довольно глупых обвинений ведущий заканчивает передачу: «но я не прочел конец цитаты. Вот она: «и вся эта машина создана исключительно для зарабатывания денег». Зал аплодирует, начинается реклама, а я понимаю, что я говорила совсем другое. Я сказала: «И я очень стараюсь это перебороть».

Отметим, несколькими днями ранее уже бывший единомышленник телеведущей-потенциального кандидата Евгений Чичваркин, который рассорился с Ксенией из-за ее желания баллотироваться, дал такой совет своим подписчикам в сети, как избежать одурачивания: «Разбить телевизор кувалдой».

Собчак: «Нас заставляют искать врагов в Америке, Украине, среди нас самих. Враги – везде»

 
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