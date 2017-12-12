Как на самом деле обстоят дела на заводе, который похвалил глава «Беллегпрома»

Председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик дал интервью, в котором некоторая информация выглядит неожиданной.

Просто сравним это с тем, что писала в сентябре этого года газета Администрации президента.

Правды ради, добавим, что Пружанский льнозавод после завершения модернизации по госпрограмме в 2012 году несколько лет умудрялся показывать прибыль. Однако, как видим, продолжалось это недолго – как и на многих других предприятиях, к переоборудованию которых приложили руку чиновники.

Однако не стоит думать, что в среде номенклатуры есть согласие по тому, как развивать заводы. Тот же Николай Ефимчик удивляется, что, несмотря на наличие экономических обоснований, ему не дают решить очевидную проблему. Надо сказать, противник у него высочайшего уровня.

Речь об объединении «Камволя» и «Сукно».

О чем промолчали БТ и глава Госконтроля: история модернизации одного завода