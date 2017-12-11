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11.12.2017
AUTO.TUT.BY
Пассажир Uber пострадал в аварии в Минске

В аварии, которая произошла в ночь на 9 декабря в Минске, пострадал пассажир Uber. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

По словам матери пострадавшего, компания-перевозчик с ними не связывалась.

Как выяснилось, в аварии пострадал 25-летний футболист. Как сообщают на странице футбольного клуба его друзья, авария произошла около четырех часов утра в ночь на субботу.

«Паша трапіў у аварыю, калі ехаў пасажырам на Uber, а 4-ай ночы з пятніцы за суботу, вадзіцель заснуў і яны ўехалі ў грузавік. Канечнасці і пазваночнік цэлыя, толькі твар крыху падправілі. Дактары кажуць, што выздараўленне ідзе па плану».

Авария произошла на МКАД недалеко от улицы Скорины. Нам удалось связаться с матерью пострадавшего Ольгой.

— Пока мы знаем об аварии только со слов сына. Он помнит, в какую машину он садился, что скорость была высокой, что будто бы водитель уснул за рулем, что был пристегнут. Пока подробностей мы не знаем и сын тоже не может рассказать: на все вопросы он только мотает головой. О том, что сын попал в аварию, мы узнали от врачей. Они должны были делать ему операцию, и требовалось наше согласие. Операция длилась шесть часов, и Пашу уже перевели из реанимации в палату. Кормим со шприца, — рассказала мама пострадавшего.

По словам Ольги, компания Uber c ними не связывалась.

— Мы нашли номер телефона в интернете, и нам предложили написать официальное обращение — это можно сделать в течение 24 часов. Но мы не стали этого делать, потому что у нас есть другие проблемы.

Напомним, недавно в страшной аварии погиб пассажир Uber. Авария произошла на развязке МКАД с улицей Мазурова. Легковушка Dacia Logan столкнулась с микроавтобусом Peugeot Boxer. После того как водители вышли из авто осмотреть повреждения, в легковушку врезалась фура. После этого оба транспортных средства загорелись. Прибывший наряд ГАИ установил, что в результате столкновения пассажир Dacia Logan скончался на месте. Как выяснилось, в сгоревшей легковушке ехал пассажир Uber.

«Мы связывались с пользователем, телефон которого не отвечал»

ДТП мы попросили прокомментировать компанию Uber.

— Компании-перевозчики － наши независимые партнеры, поэтому этот вопрос лучше адресовать им напрямую, так как мы не можем комментировать от их имени. Что касается Uber: в нашей системе зарегистрированы только контакты пользователей. Как только мы узнали об этом происшествии, мы незамедлительно позвонили и водителю, и пользователю, телефон которого не отвечал, — отметили в компании. — Мы искренне сочувствуем пользователю и надеемся на его скорую поправку. В данный момент мы разбираемся в обстоятельствах произошедшего. Мы готовы оказать максимальное содействие правоохранительным органам в расследовании происшествия. В Беларуси Uber сотрудничает только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими лицензированный вид деятельности.

В соответствии с действующим законодательством партнеры Uber обязаны иметь страховку ответственности перевозчика перед пассажиром. При наступлении страхового случая пользователь получит возмещение ущерба в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.

 
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