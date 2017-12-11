Суд отказался арестовывать Саакашвили

Судья отказала прокурорам в ходатайстве об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили избрали меру пресечения. Его отпустили на поруки народных депутатов. Такое решение объявила судья Печерского суда, передает ТСН.

Таким образом судья отказала прокурорам в ходатайстве об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке. Прокуроры просили для Саакашвили 2 месяца круглосуточного домашнего ареста.

В центре Киева тысячи сторонников Саакашвили требовали его освобождения

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

До этого Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256). Саакашвили отверг обвинения генпрокурора.