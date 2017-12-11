Шорец объявил войну белорусам, торгующим «с земли». Глава Мингорисполкома возмущен: «Такие «предприниматели» стоят уже даже на проспекте Победителей».

Снимок носит иллюстративный характер. Фото Константин Чалабов, Sputnik

На совещании 11 декабря Андрей Шорец поручил городским службам ужесточить контроль за несанкционированной торговлей, сообщает агентство «Минск-Новости».

— В городе есть места, где постоянно торгуют с земли. Например, возле гостиницы «Орбита», на улице Волгоградской расположились целые торговые ряды. Там продают что угодно — рыбу, мясо, сало. Такие «предприниматели» стоят уже даже на проспекте Победителей. Эту практику пора заканчивать, — заявил Шорец и поручил разобраться со сложившейся ситуацией ответственным службам — санитарной, налоговой, а также правоохранителям и руководителям администраций районов города.

«Так сказал, как будто у мавзолея в Москве бабули огурцы продают»

«Если пенсионеры торгуют тем, что вырастили сами - хай торгуют, какие к ним могут быть претензии? И людям хорошо, что с грядки овощ какой купят, и пенсионерам лишняя копейка. Что не так?» - задается вопросом участник форума talks.by.

«На Каменной пенсионеры массово продают бананы, мандарины, хурму, кофе, чай, специи, выращенные на собственном огороде, угу», - ответили ему.

По мнению еще одного форумчанина, если услуги этих торговцев перестанут интересовать покупателей, они отомрут сами собой, и гонять никого не придется:

«Но раз уж стоят – значит, спрос есть, и покупателям интереснее, удобнее и дешевле купить что-то у них, чем в ваших, радзивиловских...».

Некоторым показалось смешным возмущение Шорца торговцами, которые на проспекте Победителей стоят.

«Так сказал, как будто у мавзолея в Москве бабули огурцы продают, - пишет пользователь форума. - А то, что осенью почти на всех площадях ярмарки, где торгуют мешками с картошкой, идут на потеху иностранцев – не важно)

Спуститесь на землю, наконец! Показной лоск в нищей стране нельзя удерживать, штрафуя нищих. Это бесчеловечно, и ничего, кроме дискредитации власти, не дает. Власть должна быть для народа, а не наоборот».

Слуцкий фермер: «Хуже, чем сейчас, никогда не было»

В Фейсбуке Шорцу предлагают поставить стационарные красивые навесы со столами для желающих продавать свои закатки и прочее с бесплатным пользованием.

Слуцкий фермер Геннадий Романов обращает внимание на то, сколько стоят места на рынках

«Место на таком рынке в Слуцке, допустим, стоит 25у.е. в месяц за 3 кв. м. Причем платить должен даже зимой, когда торговать продукцией на этих местах не разрешено. Переведите на стоимость аренды двухкомнатной квартиры в 60 м. кв. Я уж не говорю, сколько места стоят в Минске!».

По мнению фермера, лучшие места на рынках – у перекупщиков сельхозпродукции, а оптовых рынков для крестьян не существует.

«Производство сельхозпродукции и её реализация требуют цивилизованного подхода. Не штрафы - а нормальная, закрепленная разумными законами система. А чтобы она была нормальная, для этого нужно открытое обсуждение данной проблемы. А это проблема. Я крестьянин и торговал на рынках от Гродно до Бобруйска и Минска с конца восьмидесятых. Хуже, чем сейчас, никогда не было», - заключает Геннадий Романов.