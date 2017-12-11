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11.12.2017
Иван Жилин, Новая газета
В Крыму идет охота на честных чиновников и силовиков

Вслед за доведением до самоубийства главы республиканского УФАС совершено покушение на руководителя алуштинского СК. Предполагаемый заказчик второго преступления — полицейский.

Константин Гиряков

В пятницу, 8 декабря, крымское управление Следственного комитета заявило о задержании начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД Алушты. Имя задержанного следователи раскрывать не стали, в МВД Крыма комментировать произошедшее отказались.

Вместе с полицейским были задержаны еще два человека. Всем им предъявлены обвинения по ст. 295 УК РФ (посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование в целях воспрепятствования законной деятельности при производстве предварительного расследования, а также из мести за такую деятельность). Санкция статьи — вплоть до пожизненного заключения.

Аресты были проведены в рамках расследования уголовного дела о покушении на руководителя алуштинского Следственного комитета Константина Гирякова. Покушение произошло еще 28 ноября 2017 года, однако подробности инцидента не разглашались.

По версии следствия, начальник алуштинского ОЭБиПК выступил заказчиком убийства главы городского СК, а два других задержанных — согласились выступить исполнителями.

— По моей информации, за убийство предлагались совершенно небольшие деньги — 110 000 рублей на человека, — рассказал «Новой газете» бывший помощник первого заместителя главы Крыма Владимир Гарначук. — Кроме того, заказчик оплатил исполнителям перелет из Москвы и проживание в Крыму.

Гарначук также представил «Новой» специальное донесение, отправленное Главным следственным управлением СК Крыма руководителю СКР Александру Бастрыкину на следующий день после покушения. В документе говорится, что нападение на Гирякова произошло 28 ноября около 20.15 мск. Нападавшие подкараулили следователя на аллее около улицы Таврической (это недалеко от горадминистрации, в самом центре Алушты), после чего начали избивать его палками. Жизнь руководителю городского СКР спасли случайные прохожие <…>, «которые начали кричать, сообщая, что вызвали сотрудников полиции». После покушения Константин Гиряков был госпитализирован с открытым переломом свода черепа, ушибом головного мозга, переломами на руках и многочисленными ушибами.

Что побудило алуштинского полицейского на заказ убийства своего коллеги?

В СКР мотив описывают расплывчато: «Желал воспрепятствовать законной деятельности Гирякова». Источники крымских СМИ утверждают: Гиряков в последнее время вел расследование в отношении нескольких сотрудников алуштинской полиции. Покушение — попытка это расследование сорвать.

Впрочем, у Константина Гирякова в Алуште недоброжелателей хватало. В октябре 2017-го он, например, отправил под арест бывшего мэра города Игоря Сотова — за злоупотребление полномочиями и махинации с недвижимостью в ходе реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». А до этого — возбудил уголовное дело на начальника алуштинского Управления капитального строительства: за «злоупотребление служебными полномочиями» при строительстве детского сада.

Гиряков не первый принципиальный крымский чиновник, которого пытаются устранить физически. 8 ноября этого года в Симферополе покончил с собой глава крымского УФАС Тимофей Кураев, который пытался поставить на конкурентные рельсы крымский рынок торговли бензином и федеральную целевую программу развития Крыма. Гибель Кураева Следственный комитет квалифицировал как доведение до самоубийства.

Говоря о гибели Кураева и покушении на Гирякова, собеседники «Новой» утверждают, что как таковой войны силовиков в Крыму пока нет. Случившиеся инциденты они предпочитают называть «локальными конфликтами».

КОММЕНТАРИЙ ПРЕСС-СЛУЖБЫ МВД КРЫМА:

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым возбуждено уголовное дело по факту совершения тяжкого преступления.

В ходе совместных мероприятий ГСУ СК России по Республике Крым, МВД по Республике Крым, УФСБ России по Республике Крым и г.Севастополю были установлены исполнители данного преступления, среди которых - сотрудник ОМВД России по г.Алуште, в настоящее время уволенный из органов внутренних дел РФ за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД РФ.

Сейчас в отношении руководителей кадрового подразделения ОМВД России по г.Алуште проводится служебная проверка, по окончанию которой они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения из органов внутренних дел.

 
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