Минюст лишил лицензии агентство недвижимости «Твоя квартира»

Министерство юстиции приняло решение о прекращении действия лицензии, выданной обществу с ограниченной ответственностью «Твоя квартира».

Действие лицензии ООО «Твоя квартира» прекращается с 20 декабря 2017 года, сообщается на сайте Минюста.

В октябре агентству «Твоя квартира» было вынесено предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных требований и условий.

По информации Минюста, от имени компании в интернете размещалась реклама о предлагаемых к сдаче внаем квартирах без законных на то оснований: с собственниками рекламируемых объектов недвижимости договоры на оказание риелторских услуг не заключались. Также не представлено какого-либо подтверждения тому, что собственники давали согласие на оказание им агентством соответствующих услуг по сдаче внаем жилья либо размещение рекламы.

В основном реклама размещалась для привлечения потребителей большим количеством рекламируемых объектов недвижимости. Однако люди, заинтересовавшись какой-либо квартирой и оплатив Br115, реальной помощи не получали.

Несмотря на принятые меры, агентство не сделало должных выводов, сообщает Минюст. После представления в Министерство юстиции письменного уведомления об устранении нарушений, повлекших выдачу предписания, нарушения аналогичного характера организацией были продолжены.