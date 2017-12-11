В Петербурге три неонациста били людей в метро с криками «Вагон для белых!»

В Санкт-Петербурге на станции метро «Технологический институт» трое мужчин с криками «Вагон для белых» стали избивать пассажиров. Двое задержаны, один, по данным «Фонтанки», уехал в Эстонию.

Инцидент произошел днем 9 декабря. Нападавшие сначала вытолкали из вагона поезда мужчину неславянской внешности, затем в вагоне завязалась потасовка с другими пассажирами. По сведениям «Фонтанки», у нападавших были нунчаки и нож. Точных сведений о количестве пострадавших в результате драки нет.

Первоначально нападавших задержали прямо в метро, но они сказали, что сами пострадали, и сбежали из вызванной им скорой. Впоследствии двух из них поймали, оба они несовершеннолетние. В их отношении заведено уголовное дело по статье «хулиганство», задержанных поместили под стражу на двое суток.

Еще один участник нападения, 21-летний Никита Герасимов, уехал в Эстонию от преследования. Он ранее уже был фигурантом уголовного дела о нападении на музыкантов в Санкт-Петербурге в 2016 году, но впоследствии его закрыли.

Разбушевавшаяся троица на «Технологическом институте» и «Балтийской». Fontanka Ru

Сторонники неонацистских взглядов неоднократно устраивали нападения на лиц неславянской внешности в электричках и вагонах метро по всей России по мотивам этнической ненависти. Зачастую участники таких нападений были несовершеннолетними.