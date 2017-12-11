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11.12.2017
Настоящее Время
Путин приказал начать вывод российской группировки из Сирии

Владимир Путин прилетел 11 декабря на авиабазу Хмеймим в Сирии и приказал начать вывод российской военной группировки из Сирии.

– Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю: приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации, – заявил российский президент, выступая перед военнослужащими авиабазы в понедельник.

Командующий ВКС Сергей Суровикин назвал, что именно будет выведено.

– 25 летательных аппаратов, из них 23 самолета различной модификации, два вертолета Ка-52, а также воинский контингент в составе отряда военной полиции Российской Федерации, отряда специального назначения, военно-полевого госпиталя, отряда центра разминирования, – сказал он.

Четыре факта о российской кампании в Сирии

Путин подчеркнул, что в Сирии на постоянной основе будут продолжать действовать два пункта базирования российских военных – порт в Тартусе и авиабаза в Хмеймиме. А глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев пояснил, что в Хмеймиме «останется наша авиация: бомбардировщики, истребители, штурмовики, армейская авиация», а также ПВО.

– Кроме того, теперь на первый план выходят инженерные войска. Россияне принимают участие в разминировании территории Сирии, – отметил Бондарев.

Один из летчиков в репортаже телеканала «Россия» заявил, что первые самолеты вернутся домой уже 11 декабря в понедельник.

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По словам Путина, «за два с небольшим года Вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов». Об этом же 6 декабря объявил Генштаб РФ.

 

Командующий ВКС Сергей Суровикин доложил Путину, что за два года операции было «уничтожено более 32 тысяч боевиков, 394 танка и другого оружия и техники».

– В этой связи мной принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию, – заявил Путин.

Договоренность о выводе войск была достигнута на встрече в конце ноября с президентом Сирии Башаром Асадом.

Сколько именно военных составят «значительную часть контингента», которая вернется домой, Путин не сообщил. В апреле он уже приказывал вывести с Хмеймима половину российских военнослужащих.

На авиабазе Путин был вместе с Асадом, министром обороны РФ Сергеем Шойгу и командующим российской военной группировки Сергеем Суровикиным. 

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Официально Россия начала военную операцию в Сирии 30 сентября 2015 года, но подготовка к ней началась за несколько месяцев до этого срока. С тех пор, по данным Минобороны, воздушно-космические силы России совершили более 30 тысяч боевых вылетов. По официальной статистике, в Сирии погибли почти 40 россиян. Однако эти данные могут быть занижены в несколько раз: лишь с начала 2017 года, по данным агентства Reuters, в Сирии погибли не менее 130 россиян.

В марте 2016 года президент России Владимир Путин распорядился вывести из Сирии «основную часть» российской военной группировки. Тогда же он заявил, что российская военная операция в Сирии обошлась примерно в 33 миллиарда рублей.

Однако даже после вывода основной группировки военных, Россия еще на 50 лет оставит в сирийском Тартусе базу ВМФ на постоянной основе. Также, по всей видимости, Россия будет продолжать использовать аэродром Хмеймим (Латакия) и держать там авиагруппу.

 
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