В Нью-Йорке произошел взрыв

Об этом сообщает AFP.

Подрыв самодельного устройства осуществил 27-летний выходец из Бангладеш Акайед Юлла (Akayed Ullah), симпатизирующий ИГ. Последние семь лет он проживал в Бруклине.

Взрыв произошел вблизи автовокзала Порт-Аторити на перекрестке 42-й улицы и Восьмой авеню. По всей видимости, злоумышленник, прикрепивший бомбу к своему телу, намеревался взорвать ее в метро, но она сработала преждевременно, заявили в полиции.

При взрыве Юлла был ранен, после чего его задержали полицейские. Еще четыре человека получили незначительные ранения.

Picture of the failed suicide bomber, arrested after his device partially detonated in the NYC subway this morning. NYPD says he was inspired by ISIS and possibly born in Bangladesh. https://t.co/14fnykGyRt via @nypmetro