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Общество
11.12.2017
Наталья Костюкевич, TUT.BY
Беременную могут лишить пособия за плановое УЗИ не в государственном, а в частном медцентре

Беременную минчанку могут лишить пособия для женщин, ставших на учет до 12-й недели беременности, из-за того, что она сделала УЗИ в частном медцентре. Как такое возможно?

Фото носит иллюстративный характер. Фото Reuters

У Инны 20 неделя беременности. На учет в женскую консультацию 16-й городской поликлиники Минска она стала, как положено, до 12-й недели. По ее словам, все анализы сдавала вовремя, к врачам приходила тоже в срок.

Акушер-гинеколог планово направила Инну на УЗИ первого триместра беременности в РНПЦ «Мать и дитя». Ей назначили время на 24 октября.

— Я себя не очень хорошо чувствовала, у меня был тонус (сокращения матки раньше предполагаемого срока родов. — Прим. TUT.BY), волновалась, и, как любую женщину, меня интересовало, как обстоят дела. Не могла дождаться УЗИ в РНПЦ и сделала его платно 22 октября в частном медцентре. При этом там мне дали направление на анализ на маркеры (для определения группы риска по хромосомным заболеваниям. — Прим. TUT.BY) в РНПЦ «Мать и дитя». Я все сдала, но не знала, что будут такие последствия. В поликлинике сказали, что УЗИ не подходит из-за того, что я его сделала в частном медцентре. Более того, сказали, что меня могут лишить пособия для женщин, ставших на учет по беременности до 12 недель. Но зачем мне переделывать УЗИ, если у частного медцентра есть лицензия на работу, там хорошее оборудование, тем более кровь на маркеры я в любом случае сдавала в РНПЦ? — задается вопросом Инна.

По словам Инны, УЗИ в частном медцентре ей делали на оборудовании экспертного класса, в заключении врача были указаны все обязательные моменты: количество плодов, жизнедеятельность эмбриона, копчиково-теменной размер, толщина воротникового пространства, наличие носовой кости, особенности аномалии плода, матки, плаценты и так далее.

За комментарием по поводу прав на пособие Инна обратилась в Комитет по здравоохранению Мингорисполкома. В ответе из комитета сказано, что ситуацию регулирует приказ Минздрава № 83 от 30.01.2012 года «О совершенствовании организации проведения пренатальных и ультразвуковых исследований по выявлению пороков развития и хромосомной патологии у плода в Республике Беларусь». Согласно ему ультразвуковой скрининг по направлению акушеров-гинекологов женщины из Минска должны проходить в РНПЦ «Мать и дитя», межрайонных ультразвуковых пренатальных центрах Минска (роддом № 2 и 1-я городская клиническая больница).

«Заключения других медицинских центров не принимаются», — указано в ответе.

Также там написано: так как женщина «не выполнила назначение участкового врача-гинеколога женской консультации и не прошла УЗ-скрининг в РНПЦ „Мать и дитя“, то ей было выдано заключение врачебно-консультационной комиссии поликлиники, в котором указано, что она выполняла не все назначения врача».

По приказу Минздрава № 83 УЗИ беременным делают:

в 1-м триместре беременности — в областных медико-генетических центрах, межрайонных центрах (кабинетах) пренатальной ультразвуковой диагностики, по согласованию для жительниц Минска — в отделении пренатальной диагностики РНПЦ «Мать и дитя»;

во 2-м триместре беременности — в областных медико-генетических центрах, межрайонных и городских центрах (кабинетах) пренатальной ультразвуковой диагностики;

в 3-м триместре беременности — в женских консультациях (родильных домах) центральных районных (городских) больниц (поликлиник), в областных медико-генетических центрах, межрайонных и городских центрах (кабинетах) пренатальной ультразвуковой диагностики;

При этом УЗИ должен делать врач, имеющий подготовку по пренатальной ультразвуковой диагностике врожденных пороков развития плода. А в случае с УЗИ в 1-м триместре беременности врач должен пройти курсы повышения квалификации по пренатальной ультразвуковой диагностике врожденных пороков развития плода именно в 1-м триместре беременности на базе БелМАПО.

Комитет по здравоохранению в ответе обратил внимание, что вопросы о выдаче или невыдаче пособий — в компетенции Фонда социальной защиты населения.

Там TUT.BY объяснили, что если женщине в консультации не выдадут медицинское заключение о том, что она стала на учет вовремя и выполняла все предписания врача, то права на единовременное пособие для ставших на учет до 12-й недели беременности у нее не будет. Этот вопрос регулирует пункт 1 статьи 10 закона «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей». Такое пособие равняется 100% наибольшей величины бюджета прожиточного минимума, действующего на дату рождения ребенка. Например, сегодня оно составляет 197 рублей 81 копейку.

Инна считает необоснованным то, что ее могут лишить пособия. По ее мнению, в приказе Минздрава нет прямого запрета принимать заключения частных медцентров, у которых есть разрешение и лицензия на работу, хотя там и перечислены учреждения здравоохранения, где должны проводиться УЗИ.

— Приказ Минздрава я поняла так, что врачи должны направить на УЗИ в данные учреждения здравоохранения, но сдать я могу и в другом месте. Если бы о том, что из-за УЗИ частного медцентра можно лишиться пособия предупреждали сразу, беременные бы этого не делали. С другой стороны, я же могу сдать кровь в частном центре, и эти анализы примут. При этом на некоторые анализы из нашей поликлиники направляют в другую, — отмечает Инна.

 
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