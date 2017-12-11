.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Пассажир Uber пострадал в аварии в Минске
Суд отказался арестовывать Саакашвили
В Крыму идет охота на честных чиновников и силовиков
Минюст лишил лицензии агентство недвижимости «Твоя квартира»
В Петербурге три неонациста били людей в метро с криками «Вагон для белых!»
Путин приказал начать вывод российской группировки из Сирии
В Нью-Йорке произошел взрыв
Беременную могут лишить пособия за плановое УЗИ не в государственном, а в частном медцентре
Мінскія праграмісты стварылі сэрвіс, што вызначае ўсе беларускамоўныя месцы паблізу
Российские спортсмены согласились ехать на Игры-2018 под нейтральным флагом
В середине недели ожидается переменчивая погода
У Службы безопасности президента и ОАЦ новые руководители
Байнет потешается: «Реальная экономика гикнулась, возьмемся за цифровую»
Белоруску, переехавшую в Люксембург, впечатлили тамошние цены на продукты
Более миллиона белорусов ездит в автомобилях без техосмотра
Когда Лукашенко наденет часы «Луч» и пересядет с «Майбаха» на «Джили»?
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Как нас надурили с преподавательскими зарплатами
Ермошина удивила. Угадайте, в какой стране самые непредсказуемые выборы?
Завещание Леонида Броневого: не смейте тосковать по советскому аду
Беллегпром разродится джинсовой коллекцией. «Levi`s и Wrangler готовят бумаги о банкротстве»
Видеофакт. Лужа под Минском, про которую даже снимают фильмы
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Уберите бюрократию, и количество бесполезных походов к врачам снизится в разы»
«Недобрый вечер!»
В клинике, где лечат Лукашенко, одни из самых дешевых — услуги патологоанатомов
Лукашенко встретился с «мамой Коли»? Фотофакт
«А вводя дорожный налог, вы не догадывались, что неисправные грузовики будут давить детей на переходах?»
«На месте русских я бы никаких препонов белорусам не чинил и обиженных лиц не корчил»
Почему в украинской трагикомедии Саакашвили прав, а Порошенко нет
Как Беларусь вновь становится островом стабильности
Россию поставили на колени. Подробности и реакция
«В Украине закуривают в государственном масштабе»
Растаев: «Действия Саакашвили неразумны и нецелесообразны»
Последнее слово Улюкаева: «Простите меня, люди. Я виноват перед вами»
Что сказал Депардье, попробовав белорусское шампанское
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«Мисс Бум-Бум-2017»: 15 тысяч долларов за 100 сантиметров
Как отрезало. Репортаж из-под Житковичей, где ЧП мультирайонного масштаба — треснул мост
«Такого вы еще не видели». «Скорая» работает на улице Стокгольма
Невеселые картинки. 5 фактов про президентскую клинику на фоне других медучреждений
Календарь на 2018-й, который вас точно согреет
Один день Саакашвили в семи фотографиях
Лукашенко раздавал президентам «невиданной красоты» девушек: каждому по одной
Сара едет. В Марокко!
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
11.12.2017
В середине недели ожидается переменчивая погода

Краткий прогноз на три дня.

Как сообщает Белгидромет, 12 декабря погодные условия на территории Беларуси будет определять теплая влажная воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы.

Погода ожидается облачная с прояснениями, в отдельных районах пройдут кратковременные осадки дожди. Ветер прогнозируется южный порывистый, по западу местами сильный порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -4..+2°С, во второй половине дня повысится до +2..+8°С; по юго-западу ночью +3..+5°С, днем +9..+11°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

13 декабря территория Беларуси окажется под влиянием более прохладных воздушных масс, поступающих с Балтийского моря, на юго-востоке страны сохранится влиянием атмосферного фронта. Ночью в отдельных районах, днем преимущественно по юго-востоку страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Местами слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Ночью в северо-западных районах республики сохранится сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, максимальная днем 0..+5°С.

14 декабря ночью погоду в стране будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе, днем республика окажется в зоне фронтальных систем, которые переместятся с территории Польши. Ночью по юго-востоку, днем на большей части территории пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), слабые туман, гололед. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, максимальная днем -3..+3°С.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Прокопеня после встречи с Лукашенко трижды написал «ура»
Реплика дня: «Даже если угрожать расстрелом на месте, люди не пойдут проходить техосмотр»
5 потрясающих видео о родителях, сделавших каминг-аут о своих детях
Почему в Беларуси после развала СССР сохранились советские люди
Взгляд инсайдера на декрет N7: «Бабушке поставили новые зубы, но не сделали пластику»
Лукашенко предложил айтишникам стать хозяевами причала, и даже больше — «денежной гавани»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY