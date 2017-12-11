Американка нашла в квартире усатого соседа, который перепутал ее жилище со своим

«Ирония судьбы» в США.

История произошла накануне в городе Остин, штат Техас. Американка по имени Ронда обнаружила в своей спальне усатого латиноамериканца, который улыбался и шел в направлении ее кровати. Она утверждает, что это произошло после того, как домовладелец ее жилого комплекса сменил все замки, сообщает региональное издание NBC4i.com.

- Он прошел мимо кушетки, он прошел мимо камина, а затем он добрался сюда, - рассказывает Ронда, которая попросила не называть ее фамилию.

Женщина уверяет, что наяву воплотился ее самый худший кошмар:

- Когда я закрываю глаза, я вижу его, я вижу все так отчетливо, будто это случилось со мной пять минут назад. Латиноамериканец с усами улыбался мне. У него была сине-белая рубашка с длинными рукавами.

Увидев незнакомца, напуганная Ронда крикнула ему, что собирается вызвать полицию. Затем женщина вытолкала усача за дверь и позвонила в 911. Когда полицейские прибыли на место, то не нашли никаких доказательств этого происшествия. Тогда Ронда вспомнила о предупреждении домовладельца о том, что во всем жилом комплексе поменяли замки в квартирах. Она попробовала открыть ключом соседнюю квартиру и, на удивление, у нее это легко получилось.

Владельцы кондоминиума заявляют, что сменой замков занимался подрядчик - компания JBQ. Они приобрели фирменные замки марки Defiant от Home Depot в новой упаковке.

- Я не знаю, что привело к тому, что JBQ поставил двум соседним арендаторам одну и ту же личинку и дал одинаковую комбинацию ключей, но предполагаю, что подрядчик не подозревал об этом. Как только нас уведомили о совпадении ключей, замки немедленно заменили, и сейчас мы можем быть уверены, что совпадений не существует, - сказал менеджер жилого комплекса Джефф Овертон.

Ронда говорит, что, несмотря на все принятые администрацией комплекса меры, ей теперь будет тяжело заснуть в своей квартире. Испуганная женщина отныне всегда держит нож возле своей кровати. Она всерьез задумалась о переезде и хочет нанять адвоката, чтобы засудить домовладельцев. Для этих целей она даже создала страницу на краудфандинговой платформе GoFundMe, надеясь, что неравнодушные пользователи помогут ей оплатить расходы.