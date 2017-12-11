У Службы безопасности президента и ОАЦ новые руководители

«Оба офицера хорошо зарекомендовали себя в работе на прежних должностях».

Фото: пресс-служба президента Беларуси. Справа — Станислав Зась, Виктор Лукашенко, Андрей Павлюченко

О принятых Александром Лукашенко кадровых решениях рассказал журналистам Государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась после совещания президента с руководителями ряда силовых структур, сообщает «СБ — Беларусь сегодня».

Начальником Службы безопасности президента назначен полковник Дмитрий Шахраев, ранее занимавший должность заместителя начальника Службы безопасности президента и в последнее время исполнявший обязанности начальника Оперативно-аналитического центра.

Начальником Оперативно-аналитического центра назначен полковник Андрей Павлюченко, ранее занимавший должность начальника Службы безопасности президента.

Зась обратил особое внимание на то, что оба офицера хорошо зарекомендовали себя в работе на прежних должностях и принятое решение в наибольшей степени учитывает их деловые качества.

— Полковник Павлюченко успешно работал в должности начальника Службы безопасности президента. К нему нет никаких претензий. Но учитывая его потенциал как оперативного работника, как специалиста-аналитика, принято такое решение… Полковник Шахраев справился с задачей, которая пред ним стояла в ОАЦ — встряхнуть коллектив, навести порядок и наладить работу.

Совещание у президента, по словам Станислава Зася, было посвящено борьбе с коррупцией и обеспечению безопасности в целом.