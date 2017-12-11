На острове Бикон найдены останки пассажиров корабля, погибших от тирании купца

Ученые нашли останки пассажиров корабля, 400 лет назад потерпевшего крушение у берегов острова в 60 км от Австралии.

Оказавшиеся на острове выжившие пассажиры стали жертвами самоуправства купца, желавшего создать собственное королевство. Подобные находки позволяют узнать больше о том, что происходило на острове в тот период.

Группа ученых из Австралии и Нидерландов нашла на острове Бикон, расположенном неподалеку от западного побережья Австралии, братскую могилу пятерых человек. Почти 400 лет назад у берегов острова затонул торговый корабль, а добравшиеся до острова выжившие пассажиры вскоре пали жертвами тирании одного из членов команды. Найденные останки, как выяснилось, принадлежат пассажирам корабля, но погибли те, судя по всему, еще до начала кровавых событий на острове. О находке сообщается на сайте университета Западной Австралии.

27 октября 1628 года торговое судно «Батавия» вышло из порта на острове Тексел в Нидерландах и отправилось к берегам Батавии (ныне Джакарты). Трюмы были заполнены сотнями тонн груза, на борту корабля находилось около 350 человек. «Батавию» сопровождал конвой из семи судов.

Проблемы начались, когда глава экспедиции Франcиско Пелсарт заподозрил шкипера Адриана Якобсзона в подготовке бунта, целью которого было захватить корабль вместе с грузом. По приказу Пелсарта солдаты охраняли груз и несли ночную вахту, чтобы не позволить Якобсзону увести корабль от конвоя. Однако когда Пелсарт после прохождения мыса Доброй Надежды заболел лихорадкой, шкипер воспользовался ситуацией и увел судно с запланированного курса и из поля зрения сопровождавших его кораблей.

В ночь на 4 июня 1629 года корабль налетел на рифы в 60 км от западного побережья Австралии.

Часть экипажа и пассажиров погибла, судно затонуло. Якобсзону и Пелсарту удалось спастись, и с небольшой командой они отплыли на поиски форта Батавии. Спустя какое-то время их подобрал один их кораблей, сопровождавших «Батавию».

Около 260 выживших остались ждать помощи на острове. Ответственным за них был назначен купец Эронимус Корнелисзон, один из членов экспедиции. Однако у него были другие планы. Корнелисзон собирался захватить любое спасательное судно и с его помощью разыскать более подходящее убежище.

Он рассчитывал даже создать новое королевство, используя золото и серебро с затонувшей «Батавии». Однако сначала ему нужно было устранить возможных противников.

Корнелисзон планировал для начала взять под контроль все оружие и продовольствие. Он отправил группу солдат к соседнему острову на поиски пресной воды и велел зажечь сигнальные огни, когда они ее найдут – тогда их заберут с острова. Разумеется, сказанное было ложью – он оставил солдат на острове умирать.

После этого выжившие столкнулись с тиранией Корнелисзона. По его приказу преданные сторонники разделывались с любым, кто, по мнению Корнелисзона, представлял угрозу или посягал на и без того скудные ресурсы. Опьяненные безнаказанностью мятежники убивали всех без разбора, в том числе и детей. Им уже не требовалось веских оснований для того, чтобы утопить кого-то, задушить или забить насмерть.

Сам Корнелисзон предпочитал не пачкать руки кровью – все убийства совершали лишь его приспешники. Он планировал сократить население острова до 45 человек.

Всего по его указанию были убиты не менее 110 мужчин, женщин и детей.

Тем временем оставленные на соседнем острове солдаты все же смогли выжить. Они нашли и воду, и пищу. Среди выброшенных на берег обломков корабля они подобрали материалы, из которых изготовили оружие. В ожидании предателей солдаты выставили дозорных и построили форт из известняка и кораллов.

А на острове, где остался Корнелисзон, припасы подходили к концу. Узнав о выживших солдатах и о том, что на соседнем острове есть вода, он решил напасть на солдат со своими людьми. Но солдаты обладали необходимой боевой подготовкой, да и питались последнее время куда лучше, так что смогли отбиться. Мятежников не спасло даже более совершенное оружие.

Пелсарт прибыл, чтобы забрать выживших, как раз во время осады острова. Солдаты добрались до корабля первыми и рассказали о том, что происходит. Заручившись поддержкой команды корабля, они быстро разделались с людьми Корнелисзона.

Место крушения корабля было найдено только в 1963 году, близлежащие территории изучаются до сих пор.

«В течение последних трех лет в рамках нашего исследовательского проекта в центральной части острова Бикон были обнаружены останки 10 человек», – сообщает антрополог Даниэль Франклин из Университета Западной Австралии.

Однако, по мнению исследователей, вряд ли они нашли останки жертв жестоких убийств.

«Находка выглядит скорее как тщательное и сделанное с уважением захоронение, чем как попытка спешно избавиться от тел жертв, – отмечает член команды Алистер Патерсон. – Возможно, эти люди погибли после крушения, но до начала массовых убийств».

«Изотопный анализ позволяет нам определить, откуда родом эти люди, – рассказывает археолог Лизбет Смитс из Амстердамского университета. – Удивительно, но многие из них не из Голландии, они приехали туда, чтобы оказаться на кораблях Ост-Индской компании».

Дальнейшее исследование останков позволит узнать больше о том, что происходило на острове. Более подробные данные команда планирует опубликовать в следующем году.