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Коктейль
11.12.2017
Вика Решульская, SNCMedia
Что вы должны знать, чтобы вас было не стыдно пригласить в ресторан

Накануне новогодних праздников – восемь законов поведения за столом, которые произведут впечатление и на его маму, и на протоколиста президента.

Тканевая салфетка служит только для защиты от потенциальных пятен и крошек. Вытирать руки, промакивать губы или сморкаться в нее нельзя ни в коем случае.

Порой сервировка включает до 8 приборов. Начинать нужно с максимально удаленных от тарелки. Немало вопросов вызывает, что можно есть руками, а что препарируют ножом и вилкой. Чтобы избежать стереотипов о птице, вспомним котлеты. Их нужно есть только вилкой.

Одновременная подача блюд – это само собой разумеется, но иногда в ресторанах проявляют чудеса креатива, подавая все отдельно. Неловко в такой ситуации всем: и тем кто ест, и тем кто ждет. Темп употребления еды за столом должен быть одинаковым. То есть, вежливо и правильно иногда поглядывать, что происходит в тарелке собеседника.

Прежде, чем пригубить вино, нужно воспользоваться салфеткой: таким образом предательские следы помады, блеска и жира не останутся на бокале.

Десерт – это отдельное блюдо. По правилам его никогда не подают с горячими напитками. Кофе можно и нужно просить после всех перемен. И не капучино, если это обед или ужин, но это скорее национальный итальянский этикет.

Отдавая счет вместе с деньгами и говоря «спасибо», стоит знать, что официант может оставить сдачу себе. Потому что в этой фразе тонко заложен смысл «мы в расчете». Если не хотите поставить себя в неловкое положение, говорите «нас можно рассчитать». Кстати, чаевые нужно давать в любом случае, а не только когда официант был симбиозом циркового артиста и шоумена.

Еще одно неуместное «спасибо»: когда официант убирает со стола, не стоит его благодарить, таким образом подчеркивая его обслуживающую позицию. Лучше сделайте комплимент кухне и попросите передать благодарность шеф-повару.

Следите за приборами. Если вилка и нож лежат на «полови пятого», то трапеза закончена. Не хотите возвращать свою тарелку, располагайте приборы с правой и левой стороны тарелки, зубчиками в центр.

 
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