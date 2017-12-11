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Общество
11.12.2017
Молодые люди на «Пассате» столкнулись с машиной МЧС. Составлено семь протоколов

Инцидент произошел в воскресенье в Вилейке возле кафе «Элита».

Как рассказал kraj.by госавтоинспектор ОГАИ Вилейского РОВД Геннадий Сеськов, машина спасателей ехала на пожар по ул. 17 Сентября со стороны костела с включенными синими маячками. В это время от остановки возле Дома быта, где находится кафе, начал отъезжать «Фольксваген Пассат».

Пожарная машина двигалась во встречном направлении, но ей пришлось объезжать по «встречке» стоявшее на дороге такси. «Пассат» не уступил ей дорогу, хотя спасатели имели по Правилам дорожного движения преимущество. Машины столкнулись. По словам инспектора, возле бара образовалась толпа, и в ней скрылись все сидевшие в легковушке. Это было в 4.34.

Около 9.00 водителя «Фольксвагена» нашли дома в Куренце. Машина же принадлежит другому жителю агрогородка, который также был в салоне во время аварии.

На 18-летнего водителя составили семь протоколов. Только за вождение в нетрезвом состоянии его ждет штраф от 50 до 100 базовых. Кроме того, он был без прав, совершил ДТП, оставил место ДТП, а машина была без техосмотра.

Отмечается, что в самой аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. МАЗ спасателей при этом остался на месте ДТП, на пожар вместо него выехала другая машина.

 
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