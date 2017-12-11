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11.12.2017
Реплика дня: «Даже если угрожать расстрелом на месте, люди не пойдут проходить техосмотр»

Почему государство ошибается, заставляя белорусов платить дорожный налог.

Фото abw.by

Автомобильный эксперт Дмитрий Новицкий хлестко ответил чиновникам, которые выступают за ужесточение наказания за непройденный техосмотр:

– Пошёл информационный флер, когда говорят, что недавняя трагедия связана с тем, что автомобиль ехал без техосмотра и якобы поэтому не смог затормозить. Это бред. Этому автомобилю ЗИЛ, судя по фотографиям, было явно больше 20 лет – и любой автослесарь вам подтвердит, что такая старая машина может пройти техосмотр сегодня, а завтра у неё откажут тормоза.

По мнению собеседника, это «просто желание притянуть резонансное ДТП к проблеме техосмотра». Отсюда появляются и озвученные чиновниками цифры о том, что более миллиона белорусов ездит на автомобилях без техосмотра.

– Мы видим, что это уже используется как повод для широкомасштабной кампании, – подчеркивает он. – Но реальная проблема намного шире: она заключается в благосостояние граждан.

Если бы при прохождении техосмотра не нужно было платить дорожный налог, то очевидно, что количество автомобилей с техосмотром было бы намного выше, уверен эксперт.

– Например, жители села, который имеет автомобиль УАЗ массой больше 2 тонн – он зарабатывает 300 рублей в месяц и физически не может заплатить этот налог, чтобы у него еще остались деньги прокормить семью. Это просто невозможно. Поэтому люди и не платят.

Дмитрий Новицкий считает, что это не автомобильная, а государственная проблема.

– В других странах применяется более изящный способ, когда дорожный налог включается в стоимость бензина. Если машина стоит в гараже и не выезжает, какой смысл за нее платить? Проблема в том, что в стоимость бензина уже заложен акциз. Но лучше пусть будет два налога, но не так как сейчас.

Даже если будут угрожать с расстрелом на месте, люди не пойдут проходить техосмотр. Просто потому, что у них нет денег на этот налог, – подытожил собеседник.

 
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