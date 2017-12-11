5 потрясающих видео о родителях, сделавших каминг-аут о своих детях

На официальной презентации в Минске очень многие не смогли сдержать слез.

В Музее истории белорусского кино во Всемирный день прав человека неравнодушной публике были представлены пять историй, посвященных родителям, чьи дети являются представителям ЛГБТК-сообщества (лесбиянки, гомосексуалы, бисексуалы, трансгендеры, квир).

Один отец, три мамы и одна сестра – из Минска, Гомеля, Борисова, – не скрывая лиц, откровенно рассказали, как приняли гомосексуальность своих детей.

Дата презентации тоже была выбрана не случайно.

– Мы считаем, что 10 декабря – это праздник. Праздник зрелости человечества. Это праздник всех тех людей, кто борется за базовые права человека. И это праздник всего того, что уже успело измениться к лучшему, – отметил координатор инициативы «Журналисты за толерантность» и один из создателей видеосюжетов Олег Рожков.

– Также мы хотим актуализировать проблемы, с которыми сталкиваемся. Речь и о языке вражды, и о дискриминации в отношении уязвимых групп, – продолжила руководитель культурной организации DOTYK Анна Локтионова.

В зале, где собрались правозащитники, журналисты, герои сюжетов и их близкие, во время просмотра видео не смогли сдержать слез очень многие взрослые, включая гостей из Украины, где группа поддержки родителей детей ЛГБТК («Терго») существует около пяти лет.

– У белорусской группы такой большой потенциал. Потихонечку, не спешите, и вы горы свернете! – поделились гости из Киева.

Зрители, впечатленные смелостью героев, после финальных титров еще долго им аплодировали, а те, в свою очередь, отметили: хотят, чтобы дети ими гордились.

Впрочем, лучше один раз увидеть.

Видео создавались организациями «Журналисты за толерантность», DOTYK, ARTICLE 19.

#stophateby

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