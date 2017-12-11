Белоруску, переехавшую в Люксембург, впечатлили тамошние цены на продукты

Женщина нашла работу в другой стране – и сравнила цены и зарплаты с белорусскими.

О разнице между двумя странами рассказала 27-летняя Наталия Ермакова-Цюпа, которая переехала в Люксембург, чтобы работать в местной IT-компании.

В первую очередь, женщину впечатлили цены на продукты.

– Да, действительно, продукты дороже: хлеб стоит 1−3 евро, литр молока – около 1 евро, а, скажем, свинина – от 8 до 12 евро. Но, с другой стороны, жители Люксембурга (и мы не исключение) часто ездят за продуктами в соседнюю Германию, где цены раза в два ниже. Там, потратив 60−80 евро, можно загрузить багажник еды, – рассказала она в интервью TUT.BY.

Тем не менее, по ее словам, простым гражданам страны жаловаться не приходится, так как зарплаты у них намного выше, чем в Беларуси.

– Если говорить о конкретных цифрах, то для нас, выходцев из постсоветских стран, покажется «нереальной» минимальная заработная плата в Люксембурге, которая составляет 2000 евро, в то время как в Беларуси она почти в 20 раз меньше, – добавила белоруска.

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