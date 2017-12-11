Более миллиона белорусов ездит в автомобилях без техосмотра

Об этом в эфире белорусского телевидения заявил заместитель начальника УП «Белтехосмотр» Владимир Пиульский.

По его словам, почти 1,2 миллиона автомобилей в Беларуси вовремя не прошли техосмотр.

– А это почти половина от общего количества зарегистрированных в Беларуси, – сказал он.

По словам специалиста, многие белорусские автовладельцы не проходят диагностику и не получают допуск к движению с первого раза из-за неисправностей тормозной системы.

Напомним, что смертельное ДТП произошло 2 декабря в Минске возле торгового центра «Замок», когда на группу людей наехал грузовой автомобиль. В результате 11-летняя девочка погибла на месте, а четыре человека попали в больницу. Позже стало известно, что транспортное средство с 2015 года не проходил техосмотр.

«Необходимости в подземном переходе нет». Как решили судьбу наземного перехода, где грузовик сбил 11-летнюю девочку