Откуда взялся обычай оставлять чаевые

И почему мы это делаем.

Традиция оставлять «на чай» зародилась в Англии и затем распространилась по всему миру. Но почему одни люди дают щедрые чаевые, а другие - не очень, и отчего в некоторых странах дополнительное вознаграждение работникам сферы обслуживания не приветствуется?

Понятие «чаевые» возникло в Англии в XVI веке. Именно тогда у англичан родилась традиция чаепития, и, если гости оставались ночевать в доме хозяина, то оставляли деньги его слугам.

Феномен чаевых давно вызывает неподдельный интерес у экономистов: ведь платить дополнительно, особенно если мы не обязаны делать это по закону, вроде бы противоречит нашим личным интересам?

Если вы много путешествуете, то наверняка знаете, что в каждой стране на этот счет существуют свои правила. В Соединенных Штатах принято оставлять официанту или официантке 15-25% от суммы счета, в Бразилии - 10%, а в Швеции - 5-10%.

Культура чаевых на Востоке заметно отличается от принятой на Западе. В частности, неочевидна ситуация с чаевыми в Японии.

Общепринятое мнение таково: чаевых в этой стране не оставляют. Если, уходя, положить монету на столик, велика вероятность того, что официант бросится за вами, чтобы вернуть «забытое».

- Исследования показывают, что нации, получившие высокую оценку по шкале экстраверсии, оставляют более щедрые чаевые, - отмечает Майкл Линн, профессор менеджмента общественного питания Корнельского университета.

Практика чаевых входит в область исследований этого ученого.

Однако специфические черты национального характера - не единственная причина, почему в некоторых странах принято материально благодарить за труд, считает профессор.

Большую роль здесь играют социальные нормы, разница в зарплатах, а также традиция платить дополнительно за обслуживание.

Кроме того, на то, как работает система чаевых, может также влиять практика других культур. Так, исследование 2016 года показало, что после возвращения из поездок в США люди меняли свои привычки и оставляли на чай более значительные суммы.

- Практика дополнительного денежного вознаграждения, безусловно, связана с экономикой, но в ее основе лежат социальные нормы, - отмечает Эдвард Мэнсфилд, профессор в области международных отношений Пенсильванского университета и автор упомянутого исследования.

По мнению профессора Линна, существуют вполне определенные причины, заставляющие нас оставлять на чай.

Это может быть либо попытка мотивировать персонал лучше обслужить вас в следующий раз, либо стремление отблагодарить за хорошую работу, либо получить одобрение со стороны окружающих.

Однако основной фактор, как показало исследование Линна, - это желание соблюсти установленные правила и избежать осуждения. Причины, побуждающие нас оставлять чаевые, определяют, когда и за какие услуги мы готовы их давать.

Например, те, для кого чаевые являются подтверждением собственного социального статуса, чаще оставляют их за услуги, за которые не очень принято давать на чай - например, за работу автомеханика или ветеринара.

Те же, для кого главный мотив - желание отблагодарить персонал, оставляют чаевые представителям всех профессий, особенно тем, кто нечасто получает на чай.

А вот оставляющие чаевые «по обязанности» обычно делают это только в общепринятых и давно регламентированных ситуациях - например, за парковку автомобиля.

Иногда рестораны указывают в счете рекомендованную сумму чаевых, которая может достигать 20%. Предложение оставить чаевые выше принятой в обществе нормы часто отталкивает клиентов, и в этом случае большинство может вообще ничего не оставить.

Однако те, кто все-таки дают на чай, часто оставляют больше, чем рекомендовано в счете - и в результате официанты получают значительное вознаграждение, объясняет профессор Линн, который с помощью мобильного приложения отслеживал сумму чаевых, которые оставляли клиенты прачечной.

Впрочем, можно ли считать эту практику правильной, целесообразной и вообще - честной? Все зависит от того, с какой точки зрения посмотреть, объясняет Линн.

От запрета чаевых, бесспорно, выигрывает правительство, ведь это - оборот наличности, который государство не может ни проконтролировать, ни обложить налогами.

Однако работникам сферы обслуживания лучше живется в обществе, где принято оставлять на чай.

- Например, официанты в ресторанах Нью-Йорка зарабатывают примерно 30 долларов в час. Тогда как повара [которые не работают напрямую с клиентами] в тех же заведениях получают вдвое меньше, - говорит Линн. - Можно решить, что чаевые делают зарплату официантов неоправданно высокой.

Однако, с точки зрения ресторатора, чаевые позволяют меньше платить персоналу и, следовательно, устанавливать более низкие цены в меню.

С другой стороны, владельцы заведения не имеют доступа к системе чаевых и не могут перераспределять их между другими сотрудниками.

Политика в отношении чаевых влияет также на отношение клиентов. Так, одно исследование показало, что рестораны, в которых в счет вписывается сумма чаевых, получали низкие оценки в онлайн-рейтингах.

- Предложив чаевые, клиенты надеются получить обслуживание более высокого качества. Кроме того, в ресторанах без чаевых плату за сервис либо включают в счет, что не всегда нравится посетителям, либо в цены в меню, что сразу делает ресторан дороже, - объясняет Линн.

Это правило, однако, не распространяется на рестораны премиум-класса, добавляет исследователь. Элитные рестораны, которые включали сервис в цены, не страдали от оттока клиентов.

- Дело в том, что в дорогих ресторанах обслуживание по определению должно быть на высшем уровне, даже в тех, где не предусмотрены чаевые. Кроме того, элитные рестораны обычно небольшие, в них один официант обслуживает меньше поситителей, и следовательно, руководству легче проконтролировать, чтобы официанты добросовестно выполняли свою работу, - говорит профессор Линн.

К тому же состоятельных посетителей подобных заведений, как правило, не волнуют более высокие цены. Кроме того, они чаще бывают в других странах, и их не удивляет, например, когда в ресторане платят ровно по счету.

Несмотря на эти сложности, некоторые заведения все же пытаются отказаться от чаевых, как это сделала нью-йоркская сеть ресторанов Union Square Hospitality Group. Целью было увеличить зарплату персонала, не задействованного в непосредственном обслуживании клиентов, и создать более понятную систему карьерного роста.

Воплотить в жизнь новую стратегию оказалось сложнее, чем предполагали. Впрочем, постепенно посетители ресторанов Union Square Hospitality Group приняли эти изменения, а текучесть кадров снизилась.

Как считает руководство, в долгосрочной перспективе отказ от чаевых обязательно принесет выгоду.