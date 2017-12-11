Когда Лукашенко наденет часы «Луч» и пересядет с «Майбаха» на «Джили»?

Как заставить чиновников носить одежду белорусского производства?

— Больше не буду шить из какой-то чужой ткани костюмы, а буду покупать здесь, — пообещал Александр Лукашенко, когда увидел новые «достойные» ткани, выпуск которых освоило ОАО «Камволь»

Выходит, отныне все президентские костюмы будут только из белорусской ткани? На какие еще товары отечественного производства следовало бы перейти главе государства?

— Вопрос, как к этому отнесутся итальянские портные, которые шьют ему костюмы. Боюсь, на белорусскую ткань они переходить не согласятся, — оценивает заявление белорусского лидера экономист Лев Марголин. — Тогда придется покупать готовые костюмы белорусского производства в наших универмагах. Хотя тут тоже опасно: можно купить белорусские костюмы из импортной ткани.

— Действительно ли «Камволь» стал таким современным предприятием, о чем говорят официальные СМИ?

— Для этого надо ознакомиться с финансовой отчетностью. По окончании года Минфин будет публиковать официальные финансовые данные за год. Если это действительно такое уникальное предприятие, то у него будет бешеная прибыль и бешеная рентабельность. Посмотрим.

— Насколько проекты модернизации успешны по стране в целом?

— Наш опыт показывает, что успешно модернизировать предприятия государство не в состоянии. За последние 10 лет была масса попыток и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в производстве строительных материалов, но нигде успешных примеров нет.

— Какой пример, кроме костюмов, мог бы подать или озвучить глава государства, чтобы побудить своих подчиненных пользоваться продукцией отечественного производства?

— Самое простое, что он мог бы сделать, это купить обувь белорусского производства, хотя она не такая и плохая, и часы фабрики «Луч», а не швейцарские. Я уже не говорю о том, что сейчас у него появилась уникальная возможность пересесть с «Мерседеса» или с «Майбаха» на «Джили», причем без особого ущерба, поскольку ему могли бы собрать автомобиль с особой тщательностью. Так что возможностей у главы государства масса.

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