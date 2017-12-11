Военные за четыре часа построили понтонный мост через Припять

В дуэте с сотрудниками МЧС.

Новый наплавной понтонный мост через Припять построили 10 декабря за 4 часа — именно столько времени понадобилось на сборку и установку сооружения от берега до берега.

О том, что на автомобильном мосту через Припять в Житковичах появились трещины и он провис, журналистам сообщили обеспокоенные местные жители. Первоначально мост закрыли для автотранспорта, а затем и для пешеходов.

Возведением временной переправы через Припять занимались военнослужащие 188-й гвардейской инженерной бригады и сотрудники МЧС

По оценкам специалистов — примерно на год. Причиной разрушения моста над Припятью могли стать его конструкционные недостатки. Отсутствие автомобильных и пешеходных путей через Припять парализовало жизнь и экономику в регионе. Последние дни перевозкой людей через Припять занималось МЧС. Легковой транспорт и грузовые автомобили весом до 10 т переправлялись с помощью парома, который работает внизу по течению реки и в 5 км от Житковичей.

Первые секции на берег Припяти начали прибывать в субботу, 9 декабря, в 16.00. В этот же вечер меньше чем за два часа военные собрали понтонник, а остальные работы было решено продолжить уже на следующий день.

В воскресенье, 10 декабря, к 11.00 мост был установлен и закреплен, а спустя час, после полного устройства подъезда, по нему пустили гражданский транспорт. 11 декабря там установят светофоры.