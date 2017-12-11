Почему в Беларуси после развала СССР сохранились советские люди

Почему белорусы не могут отказаться от советского прошлого.

«Всебелорусский съезд 1917 года отражал идею самоопределения Беларуси», — такими словами Александр Лукашенко приветствовал гостей и участников конференции «События 1917 года в исторических судьбах Беларуси», которая проходит в БГУ.

Эту, казалось бы, очевидную и правильную мысль, СМИ преподнесли как настоящую сенсацию. И неудивительно. Да, Всебелорусский съезд предопределил судьбу нашего государства, объявив право белорусского народа на независимость и самоопределение (буквально через три месяца, 25 марта 1918 года, была провозглашена независимость БНР). Вот только слышать подобные речи из уст главы государства довольно непривычно. Куда чаще мы наблюдаем его ностальгию о советском прошлом, слышим заявления о едином народе и упреки в адрес националистов.

Впрочем, рассуждая о ценности независимости и подлинных ее источниках, руководитель страны вновь заговорил о «сохранении самостоятельного пути развития». Что же это за путь и почему белорусы так долго по нему идут?

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Политолог Олег Кравцов объяснил, почему Лукашенко важнее теребить советское прошлое вместо поиска национальной идеи, кто виноват, что белорусы предпочитают оставаться советской нацией, и чем это грозит нам в будущем.

«Смысл существования советской нации исчез, а советская нация осталась»

— Пока единственным достижением страны за годы независимости, я вижу то, что Республика Беларусь по-прежнему является государством, — заявил Олег Кравцевич во время дискуссии в Клубе интеллектуального общения.

Политолог напомнил, что сопутствовало этому.

— Еще в конце 90-х в Беларуси активизировался альтернативный национальный проект, который был абсолютно антагонистическим тому, что ранее реализовывался советской властью. Это и национальный бело-красно-белый флаг, и белорусский язык — все это противопоставлялось советской модели. Ведь цель советского проекта была в том, чтобы все республики СССР в перспективе слились в итоге в единую коммунистическую безнациональную общность. Но Советский Союз развалился. А белорусы так и остались в состоянии советской белорусской нации. То есть, смысл существования советской нации исчез, а советская нация осталась. Этим и воспользовались те, кто пришел к власти, чтобы остаться надолго.

«Чтобы самосохраниться, власти нужно подавить любые процессы, которые ведут к трансформации общества»

— Сегодня никаких механизмов превращения этой советской нации в европейскую, нет. Любая политическая система стремится к самосохранению. И этой власти, чтобы самосохраниться, нужно подавить любые процессы, которые ведут к общественной трансформации. Иначе ее дни сочтены.

При этом произошло очень сильное расслоение: на большинство и меньшинство. Меньшинство придерживается европейских ценностей, ориентируясь на тот самый европейский проект, на независимое государство, на бело-красно-белый флаг, на все национальное, что в свое время прошли все европейские государства. С другой стороны — это постсоветское большинство, которое находится в цивилизационном тупике.

«Большинство будет доживать свою советскую жизнь и поддерживать власть, которая сумеет сохранить их спокойствие»

— На мой взгляд, вот это расслоение общества будет только дальше нарастать. Это как в ситуации с 30-ю странами, которые сделали величайший технологический и информационный прорыв и ушли в недосягаемый отрыв от остальных. То же самое будет происходить и в нашем обществе. Умные будут умнеть, глупые будут глупеть. В результате на нашей территории будет нарастать количество людей, которые будут жить совершенно параллельной жизнью по отношению к большинству. А это большинство будет доживать свою советскую жизнь в том виде, в котором они привыкли, и поддерживать ту власть, которая сумеет сохранить их стабильность и спокойствие.

«Если мы не сможем перейти на другой уровень социальности, мы отомрем сами собой»

— Как долго возможно такое положение? Достаточно долго. Но страны, где доживают архаичные формы социального бытия, обречены на исчезновение. Да, они никому не мешают и будут спокойно существовать, пока не отомрут сами собой. И Беларусь ждет то же самое. Если только мы не сможем перейти на другой уровень социальности.

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