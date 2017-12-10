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В мире
10.12.2017
ТАСС
В Осло вручили Нобелевскую премию мира

Нобелевская премия мира за 2017 год была в воскресенье вручена в Осло представителям Международной кампании по запрещению ядерного оружия (International сampaign to abolish nuclear weapons, ICAN).

Почетную грамоту, нобелевскую медаль и денежный чек на 9 млн шведских крон (примерно $ 1,1 млн по текущему курсу) от лица кампании, объединяющей неправительственные организации из более чем ста стран, получили исполнительный директор ICAN гражданка Швеции Беатрис Фин, а также 85-летняя японка Сэцуко Тэрлоу, которая подростком пережила атомную бомбардировку Хиросимы и впоследствии много лет добивалась запрета ядерного оружия.

— Главный посыл ICAN заключается в том, что пока ядерное оружие существует, мир не будет в безопасности. Этот посыл вызывает отклик у миллионов людей, чувствующих, что угроза применения ядерного оружия сейчас как никогда велика, не в последнюю очередь из-за ситуации в КНДР, — отметила председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен.

Она также подчеркнула, что «усилия ICAN придали новый импульс борьбе против ядерного оружия», добавив, что ядерные державы сейчас не делают достаточно для выполнения своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия от 1970 года. Как указала Райсс-Андерсен, Норвежский нобелевский комитет поддерживает стремление ICAN добиться международного запрета ядерного оружия, «который станет важным, возможно, решающим шагом на пути к миру, свободному от ядерного оружия».

По ее словам, хоть у идеи подобного запрета «есть могущественные противники», сама идея «не наивна и отнюдь не нова». Она напомнила о переговорах, которые в 1986 году вели в Рейкьявике лидеры США и СССР Рональд Рейган и Михаил Горбачев, которые, по ее словам «были близки к заключению договора о запрете ракет большой дальности», и надеялись на то, что от ядерной угрозы удастся избавиться навсегда.

— Использование и угроза использования ядерного оружия совершенно неприемлемы ни по гуманитарным, ни по моральным, ни по правовым соображениям, — подчеркнула глава комитета, добавив, что наличие у ядерного оружия исключительно сильного сдерживающего эффекта сложно доказать на практике.

В заключение своей речи Райсс-Андерсен процитировала слова папы римского Франциска о том, что «оружие массового поражения, в особенности ядерное, создает лишь ложное чувство безопасности и не может служить основой мирного существования людей, которой должны быть этика и солидарность».

 
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