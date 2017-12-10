Утрата. Умер актер Иван Мацкевич

10 декабря на 71-м году жизни скончался известный белорусский актер театра и кино Иван Мацкевич.

Об этом сообщается на официальном сайте Национального драматического театра имени Максима Горького, где он работал.

Иван Мацкевич. Фото rustheatre.by

С 1996 года Иван Мацкевич являлся одним из ведущих актеров Национального драматического театра имени Максима Горького.

Летом этого года Мацкевич исполнил одну из главных ролей в спектакле «Подводники», который рассказывал об аварии реактора на советской атомной подводной лодке «К-19».

В 2011 году Ивану Мацкевичу было присвоено звание заслуженного артиста, пишет TUT.BY.

Актер много и успешно снимался в кино. В том числе в фильмах «Возьму твою боль» и «Черный замок Ольшанский» Михаила Пташука, «Люди на болоте» Виктора Турова, «Сказка о Звездном мальчике» Леонида Нечаева, «Хрусталев, машину!» Алексея Германа, «Анастасия Слуцкая» Юрия Елхова, а также в многочисленных сериалах.

Информация о времени и месте прощания с актером будет известна позже.