Самолеты «Белавиа» из Европы прилетают в Минск с задержкой

Ситуация с задержкой самолетов вызвана сложными погодными условиями в Европе, где прошли сильные снегопады.

Самолеты «Белавиа» из Европы прилетают в воскресенье в Минск с задержкой, сообщили БЕЛТА в компании «Белавиа».

Разрешения на вылет самолеты из европейских аэропортов получают с учетом загруженности воздушных линий.

Как отметили в «Белавиа», на работу Национального аэропорта Минск погодные условия существенно не повлияли. Сложившаяся ситуация не выходит за пределы регулируемой и подконтрольной.