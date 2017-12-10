Победителю «Евровидения-2017» пересадили сердце

Португалец Сальвадор Собрал, одержавший победу в песенном конкурсе «Евровидение-2017», перенес операцию по пересадке сердца.

Об этом сообщила в субботу газета Público со ссылкой на докторов лиссабонской клиники, где находится артист.

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«Операция прошла успешно, — сообщил изданию врач Мигель Абекасис. — Он был готов к ней, молодой человек прекрасно понимал сложность такой процедуры». Доктор отметил, что пока рано делать предположения о том, когда 27-летнего певца выпишут из клиники, и добавил, что в ближайшее время необходимо соблюдать «все меры предосторожности». Абекасис считает, что полное восстановление артиста займет несколько месяцев, после чего Собрала, по прогнозам врача, ждет «абсолютно нормальная жизнь».

Сальвадор Собрал, победивший на конкурсе песни «Евровидение-2017» с композицией Amar pelos dois, страдал от порока сердца. В течение нескольких месяцев он находился в списке ожидания на получение органа для трансплантации. Во время подготовки к конкурсу в связи с тяжелым заболеванием Собрал не мог участвовать в соревновании на общих условиях: он пропустил почти все репетиции, кроме генеральной, а в случае, если он не мог присутствовать на пресс-конференциях, его заменяла родная сестра Луиза — автор песни, принесшей победу Собралу.

Международный конкурс «Евровидение-2017» проходил в Киеве с 9 по 13 мая, в нем приняли участие 42 страны.